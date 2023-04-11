Потасовка со стрельбой и поножовщиной случилась утром у кадетской школы в Ростове на Казахской, 57а. Очевидцы происшествия рассказали, что участниками инцидента стали двое взрослых мужчин. Сначала они громко спорили друг с другом. Затем один из них выстрелил в ногу другому, а раненный стал в ответ размахивать ножом.