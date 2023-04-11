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Неизвестные устроили стрельбу и резню у кадетской школы в Ростове

11 апреля 2023, 10:21
Фото: 1MI
Неизвестные устроили стрельбу и резню у кадетской школы в Ростове
Двое мужчин устроили разборки со стрельбой и поножовщиной рядом с кадетской школой в Ростове, сообщили в соцсетях очевидцы.

Потасовка со стрельбой и поножовщиной случилась утром у кадетской школы в Ростове на Казахской, 57а. Очевидцы происшествия рассказали, что участниками инцидента стали двое взрослых мужчин. Сначала они громко спорили друг с другом. Затем один из них выстрелил в ногу другому, а раненный стал в ответ размахивать ножом. 

Свидетели происшествия предположили, что мужчины находились под алкогольным или наркотическим опьянением. 

Фото: Блoкнoт Ростов
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Сообщается, что во время, когда случилась потасовка, ученики кадетской школы как раз шли на занятия. Детей испугала лужа крови, образовавшаяся после огнестрельного ранения одного из мужчин. Некоторые ученики после увиденного обратились за помощью к школьному психологу. 

Официальных комментариев об инциденте от МВД и СК РФ по региону пока не поступало. Информация уточняется. 

Ранее массовая драка с участием женщин произошла в Ростове-на-Дону.

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