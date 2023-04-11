Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Он рассказал, что по сравнению с 2021 годом этот показатель увеличился на 11%. На это повлияло социальное партнерство между мэрией, федерацией профсоюзов и объединением работодателей.
«По этому соглашению минимальная зарплата составляет 19,4 тысячи рублей. Вместе с этим в минувшем году уровень регистрируемой безработицы уменьшился до 0,3%», — пишет Bloknot-rostov со ссылкой на слова Овчинникова.
Он добавил, что на учете находятся 1,9 тысячи безработных, что на 40% меньше, чем в начале прошлого года.
Читайте также о том, как в Ростове-на-Дону зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц.