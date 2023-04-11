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Средняя зарплата в Ростове-на-Дону достигла 51 тыс рублей в 2022 году

11 апреля 2023, 07:12
Фото: Martin Brochhaus/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Средняя зарплата в Ростове-на-Дону достигла 51 тыс рублей в 2022 году
В Ростове-на-Дону средняя начисленная зарплата в 2022 году составила 51 тысячу рублей, сообщил и.о. замглавы администрации города Юрий Овчинников.

Он рассказал, что по сравнению с 2021 годом этот показатель увеличился на 11%. На это повлияло социальное партнерство между мэрией, федерацией профсоюзов и объединением работодателей.

«По этому соглашению минимальная зарплата составляет 19,4 тысячи рублей. Вместе с этим в минувшем году уровень регистрируемой безработицы уменьшился до 0,3%», — пишет Bloknot-rostov со ссылкой на слова Овчинникова.

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Он добавил, что на учете находятся 1,9 тысячи безработных, что на 40% меньше, чем в начале прошлого года. 

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