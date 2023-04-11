Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Напомним, что по сообщениям СМИ, столичные силовики нагрянули с обысками в управление организации общественного порядка Ростова.
Уточняется, что обыски проводятся на всех уровнях, от рядовых сотрудников до руководства. По неофициальным данным, якобы возбуждено 15 уголовных дел, касаемых получения взяток и организации преступного сообщества.
СМИ сообщают, что сумма ущерба оценена в 25 миллионов рублей, а история нарушений тянется с 2015 года.
Собственный источник RostovGazeta в правоохранительных структурах сообщил, что обыски в полиции проводит служба безопасности МВД России. Однако официальной информации на момент публикации материала не поступало.