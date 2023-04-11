rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Изображение материала

Стало известно, кто проводит обыски в полиции в Ростове

11 апреля 2023, 08:37
Фото: 1MI
Обыски в полиции проводит служба безопасности МВД России, сообщил RostovGazeta собственный источник информации в правоохранительных органах.

Напомним, что по сообщениям СМИ, столичные силовики нагрянули с обысками в управление организации общественного порядка Ростова.

Уточняется, что обыски проводятся на всех уровнях, от рядовых сотрудников до руководства. По неофициальным данным, якобы возбуждено 15 уголовных дел, касаемых получения взяток и организации преступного сообщества.

СМИ сообщают, что сумма ущерба оценена в 25 миллионов рублей, а история нарушений тянется с 2015 года.

Массовые обыски и задержания прошли в полиции Ростова
Узнать подробнее

Собственный источник RostovGazeta в правоохранительных структурах сообщил, что обыски в полиции проводит служба безопасности МВД России. Однако официальной информации на момент публикации материала не поступало.

В МВД Ростовской области отказались комментировать обыски в полиции 11 апреля
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны подробности массовых обысков в полиции в Ростове-на-ДонуМассовые обыски и задержания прошли в полиции РостоваСМИ заявили о возбуждении 15 уголовных дел после обысков полиции в Ростове
#Дарья Демидова#Обыски#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Обыски в полиции Ростова#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Обыски и аресты в полиции в Ростове в апреле 2023
Подпишитесь
В СК РФ раскрыли подробности преступной схемы главаря полицейской ОПГ Ростова Рыбалко
Сегодня, 11:56
Более 40 обысков провели у ростовских полицейских
Сегодня, 11:12
Более 20 ростовских полицейских заподозрили в организации преступной группы
Сегодня, 10:59
Неизвестные устроили стрельбу и резню у кадетской школы в Ростове
Сегодня, 10:21
Стало известно, где прошли обыски в полиции в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:17
«Новые люди» пойдут на выборы в ростовское Заксобрание
Сегодня, 07:36