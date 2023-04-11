Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Напомним, что сегодня в СМИ прошла информация о массовых обысках в полиции Ростова. Уточняется, что столичные оперативники проверяют управление организации охраны общественного порядка. Якобы, речь идет про статьи о создании преступного сообщества и получения взятки.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области оперативно не смогли прояснить ситуацию. Данные корреспондента RostovGazeta зафиксировали, пообещав перезвонить.
«Ваш запрос принят. Если будет комментарий — мы его обязательно предоставим», — отметили в пресс-службе.
Ранее RostovGazeta сообщала, как инвалида второй группы обвинили в краже чужих денег из банкомата в Ростове.