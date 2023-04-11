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В МВД Ростовской области отказались комментировать обыски в полиции 11 апреля

11 апреля 2023, 08:13
Фото: 1MI
В МВД Ростовской области пока не комментируют ситуацию с обысками в полиции
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области корреспонденту RostovGazeta не подтвердили и не опровергли информацию о проведении обысков в полиции Ростова.

Напомним, что сегодня в СМИ прошла информация о массовых обысках в полиции Ростова. Уточняется, что столичные оперативники проверяют управление организации охраны общественного порядка. Якобы, речь идет про статьи о создании преступного сообщества и получения взятки.

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В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области оперативно не смогли прояснить ситуацию. Данные корреспондента RostovGazeta зафиксировали, пообещав перезвонить.

«Ваш запрос принят. Если будет комментарий — мы его обязательно предоставим», — отметили в пресс-службе.

Ранее RostovGazeta сообщала, как инвалида второй группы обвинили в краже чужих денег из банкомата в Ростове.

Инвалида второй группы в Ростове обвинили в краже чужих денег из банкомата
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