Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Собеседник подчеркивает, что этот законопроект находится на рассмотрении с 2018 года. К нему были большие замечания, они постоянно учитывались.
Кроме введения нового способа вручения повесток — заказным письмом по почте, законопроект предусматривает еще одно нововведение. А именно, те граждане, которые не получили повестки в период окончившегося призыва на военную службу, будут обязаны самостоятельно явиться в военкомат для сверки данных.
«При этом гражданину, который явится в военный комиссариат, непосредственно в нем может быть вручена повестка под роспись. А если гражданин откажется от повестки, которая ему вручена или направлена по почте, то он будет считаться получившим эту повестку. При этом его отказ, направленный по почте, будет фиксироваться», — разъясняет Антон Габович.
Еще одним новым моментом в законопроекте станет то, что подлежащие призыву на военную службу в случае поездки на срок больше трех месяцев, будут обязаны сообщать об этом лично. Явившись на прием в военкомат или местную администрацию, которая осуществляет первичный воинский учет.
По словам юриста, законопроект должен пройти три чтения в Госдуме. Он уже проходил три чтения, но его вернули ко второму.
«Сегодня он будет снова рассматриваться. За него могут как проголосовать, так и опять отправить на доработку», — резюмирует эксперт.
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