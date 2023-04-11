«При этом гражданину, который явится в военный комиссариат, непосредственно в нем может быть вручена повестка под роспись. А если гражданин откажется от повестки, которая ему вручена или направлена по почте, то он будет считаться получившим эту повестку. При этом его отказ, направленный по почте, будет фиксироваться», — разъясняет Антон Габович.