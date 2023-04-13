rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Изображение материала

Водителей в Ростовской области предупредили о ливнях и граде с 13 апреля

13 апреля 2023, 05:11
Фото: 1mi
В Ростовской области начались ливни и в ближайшее время погода не наладится, из-за чего водителям следует быть внимательными, сообщили в УГИБДД по региону.

В связи с ухудшением погоды областное управление Госавтоинспекции призывает автомобилистов быть предельно осторожными на дороге. В некоторых районах области уже отмечаются осадки в виде дождя, а с 12 по 14 апреля прогнозируются ливни с грозой и градом, а также усиление ветра до 23 метров в секунду.

Чтобы избежать аварий, водителям советуют выбирать оптимальную скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области
Узнать подробнее

Водителям также необходимо снизить скорость при приближении к пешеходным переходам.

Напомним, что из-за начавшегося ливня в городе в ночь на 13 апреля подтопило территории в микрорайоне Левенцовский. 

Читайте также:
В Ростове подтопило несколько улиц из-за дождяВ Ростове подтопило несколько улиц из-за дождяШесть этажей многоквартирного дома подтопило в Ростове
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Мощный ливень в Ростове 13 апреля#Погода#Погода Ростов#Погода в Ростове#Погода в Ростовской области#Погода на Пасху в Ростове#Погода в Ростове-на-Дону
Подпишитесь
В Ростовской области избавляются от коррупционеров, готовятся к Пасхе и ждут лето
Вчера, 15:39
Власти просят работодателей перевести сотрудников на удаленку из-за ливня в Ростове
Вчера, 17:57
Ливень и сильный ветер обрушатся на Ростовскую область 9 марта
9 марта 07:59
Астроном Невский пояснил, как увидеть непредсказуемый звездопад в Ростовской области
Вчера, 16:39
Депутат Госдумы выступил в защиту блогера Сергея Рулева, арестованного в Ростове
Вчера, 18:33
ГК «Альянс» открывает продажи готовых квартир за 7,5 млн рублей в ЖК бизнес-класса
Вчера, 12:22