В связи с ухудшением погоды областное управление Госавтоинспекции призывает автомобилистов быть предельно осторожными на дороге. В некоторых районах области уже отмечаются осадки в виде дождя, а с 12 по 14 апреля прогнозируются ливни с грозой и градом, а также усиление ветра до 23 метров в секунду.