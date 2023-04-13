Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В связи с ухудшением погоды областное управление Госавтоинспекции призывает автомобилистов быть предельно осторожными на дороге. В некоторых районах области уже отмечаются осадки в виде дождя, а с 12 по 14 апреля прогнозируются ливни с грозой и градом, а также усиление ветра до 23 метров в секунду.
Чтобы избежать аварий, водителям советуют выбирать оптимальную скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.
Водителям также необходимо снизить скорость при приближении к пешеходным переходам.
Напомним, что из-за начавшегося ливня в городе в ночь на 13 апреля подтопило территории в микрорайоне Левенцовский.