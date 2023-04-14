В Ростовской области вдвое увеличат социальный налоговый вычет на образование

Новый законопроект позволит увеличить сумму налоговых вычетов на образование, лечение, покупку лекарственных препаратов. В документе проекта указано, что сумму вычета на образование детей собираются увеличить более чем в два раза. Если раньше сумма для получения вычета на образование ребенка могла составлять не более 50 тысяч рублей, то теперь эту сумму предложили увеличить до 110 тысяч рублей.