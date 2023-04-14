В Ростовской области вдвое увеличат социальный налоговый вычет на образование

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В среду, 12 апреля, на портале Госдумы появилось уведомление о принятии в первом чтении поправок в Налоговый кодекс. Инициаторами проекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций, например, Владимир Васильев и Геннадий Зюганов.
Новый законопроект позволит увеличить сумму налоговых вычетов на образование, лечение, покупку лекарственных препаратов. В документе проекта указано, что сумму вычета на образование детей собираются увеличить более чем в два раза. Если раньше сумма для получения вычета на образование ребенка могла составлять не более 50 тысяч рублей, то теперь эту сумму предложили увеличить до 110 тысяч рублей.
Также на 25% предлагается увеличить сумму, с которой можно получить вычет на собственное обучение, лечение свое и членов семьи, а также покупку лекарств. Если раньше эта сумма не могла превышать 120 тысяч рублей, то теперь федеральные власти предлагают увеличить лимит до 150 тысяч рублей.
Вячеслав Володин утверждает, что эти поправки позволят россиянам сэкономить деньги, которые позднее можно будет направить на дополнительное образование.
Ранее юрист рассказал, как ростовчане с детьми могут получить налоговые вычеты.