«На всех праздниках»: почему в Ростове и Нахичевани-на-Дону любили шарманки

Вот так с детских лет шарманщик у меня ассоциировался с папой Карло. Но, конечно, настоящих шарманщиков я не застал и никогда их не видел. Однако в конце ХIХ − начале ХХ века шарманка и шарманщики, как я уже писал, были особо популярны в Нахичевани. Они ходили по городу, играли армянские, русские, украинские, еврейские мелодии, предсказывали судьбу, принимали участие во всех городских праздниках. Шарманки были разные, большие и маленькие. Особенно ценились маленькие шарманки, которые можно было носить за спиной, возить в телеге или в фаэтоне. В Нахичевани появились мастера по ремонту и изготовлению шарманок. Вот как об этом рассказывает краевед и публицист Минас Георгиевич Багдыков в книге «Лики прошлого»: