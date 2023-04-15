«На всех праздниках»: почему в Ростове и Нахичевани-на-Дону любили шарманки

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Инструмент мог воспроизвести несколько мелодий.
Считается, что первые шарманки появились в семнадцатом веке во Франции. А в России шарманка оказалась в восемнадцатом веке. Это настоящее чудо техники для тех лет. Конечно, эти небольшие музыкальные органы постоянно совершенствовались.
Кстати, почему этот музыкальный орган называется шарманкой? От французского Charmante Catherine − «Прекрасная Катрин», это название одной из первых песен, исполненных на ней.
Но вернемся в Россию, а точнее в Ростов и Нахичевань. В конце девятнадцатого века эти музыкальные инструменты были очень популярны. А появились шарманки у нас благодаря удивительному человеку по фамилии Стиненко.
Интересно, что подтверждение этому факту я нашел в публикации газеты «Вечерний Ростов» за 1978 год. В то время в газете была рубрика «Донские умельцы»
В ней в публикации А. Маянского «Работа спорится» рассказывалось о том, что уникальный образец первого в России русского малогабаритного органа, родиной которого является Дон, был выставлен в Ростовском краеведческом музее как дар ростовчанина Григория Стиненко.
Маянский, в частности, писал: «Перед нами − корпус органа. Он с особым изяществом отделан лакированной фанерой из прочных и дорогих пород. Уникален и механизм органа, состоящий из мельчайших деревянных и металлических деталей».
Далее автор статьи рассказывает историю появления органа у нас на Дону. В 1845 году некто Поляков, живший в своем имении под Таганрогом, привез из Италии компактный орган в виде ломберного столика, передвигавшегося на роликах. Работавший в это время у помещика талантливый столяр-краснодеревщик, к тому же незаурядный музыкант, крепостной Архип Тарасович Пивоваров смастерил вручную копию заморского инструмента. Но русский умелец внес в него свои изменения. Пивоваров сделал орган более компактным, а также переносным. Именно этот орган был пригодным для обслуживания ярмарок, свадеб, народных гуляний, став одной из разновидностей этого инструмента − «шарманкой».
За свой незаурядный талант Пивоваров в 1850 году получил вольную и уехал в Азов, где открыл собственную мастерскую по изготовлению переносных органов, шарманок. У Пивоварова был талантливый ученик, четырнадцатилетний самоучка Иван Стиненко. Вскоре Стиненко становится уже известным мастером и в девятнадцатилетнем возрасте переезжает в Ростов, где открывает мастерскую по изготовлению шарманок. Они пользовались большой популярностью в Ростове и Нахичевани.
В советские годы каждый школьник знал шарманщика папу Карло. Папа Карло − персонаж бессмертной сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Как мы хорошо помним, шарманщик Карло выстругал из говорящего полена, которое подкинул ему его друг Джузеппе по прозвищу Сизый Нос, мальчишку Буратино.
Вот так с детских лет шарманщик у меня ассоциировался с папой Карло. Но, конечно, настоящих шарманщиков я не застал и никогда их не видел. Однако в конце ХIХ − начале ХХ века шарманка и шарманщики, как я уже писал, были особо популярны в Нахичевани. Они ходили по городу, играли армянские, русские, украинские, еврейские мелодии, предсказывали судьбу, принимали участие во всех городских праздниках. Шарманки были разные, большие и маленькие. Особенно ценились маленькие шарманки, которые можно было носить за спиной, возить в телеге или в фаэтоне. В Нахичевани появились мастера по ремонту и изготовлению шарманок. Вот как об этом рассказывает краевед и публицист Минас Георгиевич Багдыков в книге «Лики прошлого»:
«В городе появились уникальные мастера по ремонту шарманок − это Иван Иванович Стиненко, Алексей Иванович Сулименко, Сафронов, которые могли усовершенствовать ее, сделав меньше в габаритах, более мобильную с возможностью носить за спиной, возить в телеге, пролетке, фаэтоне, карете, приблизив, таким образом, к широким слоям населения. Популярность шарманки была огромной».
Конечно, шарманки давно ушли в прошлое. Но они были неотъемлемой частью музыкальной культуры. А потому ее история у нас на Дону требует отдельного изучения.
Георгий Багдыков