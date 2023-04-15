Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
В субботу температура воздуха составит 15 градусов и установится дождливая погода со скоростью ветра в четыре метра в секунду. В воскресенье будет немного холоднее, но осадки прекратятся.
В понедельник и вторник прогнозируют облачную погоду с температурой около 15 градусов. В этот период должен усилиться ветер до восьми метров в секунду.
Со среды, 19 апреля, начнутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней. Средняя температура должна составить около 16 градусов.
В ночное время столбики термометров будут показывать восемь градусов.
Ранее дома затопило в Ростове-на-Дону из-за ливней днем 14 апреля.