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Ростовчанам рассказали, когда начнется сезон дождей в апреле

15 апреля 2023, 04:45
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на следующей неделе могут начаться дожди, которые будут продолжаться несколько дней, предупредили синоптики.

В субботу температура воздуха составит 15 градусов и установится дождливая погода со скоростью ветра в четыре метра в секунду. В воскресенье будет немного холоднее, но осадки прекратятся.

В понедельник и вторник прогнозируют облачную погоду с температурой около 15 градусов. В этот период должен усилиться ветер до восьми метров в секунду.

Дома затопило в Ростове-на-Дону из-за ливней днем 14 апреля
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Со среды, 19 апреля, начнутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней. Средняя температура должна составить около 16 градусов.

В ночное время столбики термометров будут показывать восемь градусов.

Ранее дома затопило в Ростове-на-Дону из-за ливней днем 14 апреля.

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