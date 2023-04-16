Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
В понедельник и вторник в городе будет облачно с температурой 15 градусов. Вместе с этим усилится ветер до восьми метров в секунду.
В среду, 19 числа, начнутся дожди, которые не завершатся до субботы. Средняя температура в это время упадет до 13 градусов.
В ночное время в городе станет еще холоднее и столбики термометров покажут восемь градусов.
Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра.