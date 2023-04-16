rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:44

Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

Изображение материала

Ростов-на-Дону несколько дней будет заливать дождями с 19 апреля

16 апреля 2023, 17:44
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону с 19 апреля начнется дождливая погода, которая будет сохраняться несколько дней, сообщили синоптики.

В понедельник и вторник в городе будет облачно с температурой 15 градусов. Вместе с этим усилится ветер до восьми метров в секунду.

В среду, 19 числа, начнутся дожди, которые не завершатся до субботы. Средняя температура в это время упадет до 13 градусов.

Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области
Узнать подробнее

В ночное время в городе станет еще холоднее и столбики термометров покажут восемь градусов. 

Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра. 

Читайте также:
Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской областиМашины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской областиВодителей в Ростовской области предупредили о непогоде 30 марта
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Погода#Прогноз погоды#Дожди в Ростове
Подпишитесь
Миллионные взятки и охота на полицию Ростовской области в главных новостях недели
Сегодня, 15:53
В Ростовской области снова зафиксировали убыль населения в 2023 году
Сегодня, 15:30
«Автодор» пообещал сократить количество пробок на трассе М-4 «Дон» летом 2023 года
Сегодня, 14:11
В Ростове будут судить членов украинской террористической ячейки из Мелитополя
Сегодня, 13:30
Ростовчанин испугал молодого парня, перепутав логотип игры с украинским трезубцем
Сегодня, 11:15
«На всех праздниках»: почему в Ростове и Нахичевани-на-Дону любили шарманки
Вчера, 08:21