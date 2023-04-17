Россия создаст масштабные базы беспилотников на Чукотке и Ямале в 2024 году

Ожидается, что в 2025 году программа расширится еще на 20 аэродромов в Ханты-Мансийском автономном округе и на Камчатке, а к 2030 году в рамках проекта планируется создать 290 баз беспилотных летательных аппаратов в других регионах России. "Почта России" уже проводит тестовые запуски дронов в этих отдаленных районах, пишут Известия.