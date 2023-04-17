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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Россия создаст масштабные базы беспилотников на Чукотке и Ямале в 2024 году

17 апреля 2023, 11:49
Министерство транспорта России подготовило паспорт федерального проекта, направленного на создание инфраструктуры для беспилотных летательных аппаратов в девяти населенных пунктах на Чукотке и Ямале.

Согласно плану, первые масштабные базы дронов появятся там в 2024 году. Инфраструктура будет включать аэродромы и посадочные площадки для мониторинга беспилотных летательных аппаратов и навигации по ним. Эти отдаленные регионы были выбраны в качестве пилотных площадок из-за низкой плотности населения и интенсивности полетов.

Ожидается, что в 2025 году программа расширится еще на 20 аэродромов в Ханты-Мансийском автономном округе и на Камчатке, а к 2030 году в рамках проекта планируется создать 290 баз беспилотных летательных аппаратов в других регионах России. "Почта России" уже проводит тестовые запуски дронов в этих отдаленных районах, пишут Известия.

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