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В Ростовской области вновь потеплеет до +20 °С с 18 апреля

17 апреля 2023, 09:08
Фото: andrew-dinh/unsplash
В Ростовской области вновь потеплеет до +20 °С с 18 апреля
В Ростовской области на этой неделе ожидаются потепления с температурой до 20 градусов, сообщили синоптики.

Воздух может прогреться до 20 градусов уже днем 18 апреля и такая погода сохранится несколько дней. При этом должен усилиться ветер до 19 метров в секунду.

В выходные ожидаются кратковременные осадки только утром, а днем будет солнечно с температурой до +19 градусов, но к вечеру станет холоднее до +9 градусов. Ожидается также сильный юго-восточный ветер со скоростью до 14 метров в секунду.

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Добавим, что на следующей неделе ожидается пасмурная погода с температурой около 15 градусов. Так, в начале недели будут идти дожди.

Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля.

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