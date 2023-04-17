Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Воздух может прогреться до 20 градусов уже днем 18 апреля и такая погода сохранится несколько дней. При этом должен усилиться ветер до 19 метров в секунду.
В выходные ожидаются кратковременные осадки только утром, а днем будет солнечно с температурой до +19 градусов, но к вечеру станет холоднее до +9 градусов. Ожидается также сильный юго-восточный ветер со скоростью до 14 метров в секунду.
Добавим, что на следующей неделе ожидается пасмурная погода с температурой около 15 градусов. Так, в начале недели будут идти дожди.
Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля.