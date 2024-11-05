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Потепление в Ростове

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2024
На выходных в Ростове-на-Дону потеплеет до +11 градусов
На этой неделе в Ростове-на-Дону значительно улучшатся погодные условия: закончатся дожди, стихнет ветер, а также потеплеет до +11 градусов, следует из прогноза синоптиков.
5 ноября, 11:18
Ростовчанам спрогнозировали возвращение тепла после резкого похолодания
На смену заморозков на следующей неделе в Ростов вновь вернется тепло, прогнозируют синоптики.
18 февраля, 05:42
В Ростове в первую неделю января потеплеет до +9 градусов
1 января, 16:27
2023
Жара с температурой 35 градусов накроет Ростов-на-Дону с 5 июля
В Ростове-на-Дону ожидается сильная жара в начале июля, сообщили в Гидрометцентре.
29 июня 2023, 04:50
Ростовчанам пообещали жару в 30 градусов с 26 июня
В Ростове-на-Дону в понедельник, 26 июня, прогнозируют жаркую погоду с температурой 30 градусов, сообщили в Гидрометцентре.
25 июня 2023, 04:00
Жара до 30 градусов придет в Ростов-на-Дону с 16 июня
В Ростове-на-Дону в середине июня температура воздуха может подняться до 30 градусов, сообщили в Гидрометцентре.
10 июня 2023, 04:54
В Ростовской области на выходных ожидается потепление до 23 градусов с 13 мая
В Ростовской области на предстоящих выходных, 13 и 14 мая, начнется потепление до 23 градусов, сообщили синоптики.
12 мая 2023, 08:42
Дожди и потепление до +22 придут в Ростов в первые дни мая
Май начнется в Ростове с дождей и усиления ветра, сообщили синоптики.
30 апреля 2023, 19:02
Ливни и потепление до +20 ждут ростовчан с 27 апреля
В последние дни апреля в Ростове будет дождливо и тепло, сообщили синоптики.
26 апреля 2023, 18:05
Климатолог Иошпа рассказал, когда в Ростовскую область придет настоящее потепление
В Ростовской области настоящей теплой погоды не наступит еще месяц, сообщил климатолог Александр Иошпа.
18 апреля 2023, 07:02
В Ростовской области вновь потеплеет до +20 °С с 18 апреля
В Ростовской области на этой неделе ожидаются потепления с температурой до 20 градусов, сообщили синоптики.
17 апреля 2023, 09:08
В Ростове-на-Дону с 11 апреля ожидаются дожди и шквалистый ветер
В Ростове-на-Дону со вторника, 11 апреля, может начаться дождливая погода, сообщили синоптики.
10 апреля 2023, 12:12

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