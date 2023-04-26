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Published Сегодня, 18:05

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Ливни и потепление до +20 ждут ростовчан с 27 апреля

26 апреля 2023, 18:05
Фото: 1MI
В последние дни апреля в Ростове будет дождливо и тепло
В последние дни апреля в Ростове будет дождливо и тепло, сообщили синоптики.

Конец недели выдастся теплым и дождливым в Ростове. Каждый день в городе будут идти ливни. Однако температура воздуха днем в среднем составит +17 градусов, а ночью — + 12. В пятницу, 28 апреля, в городе потеплеет до +20. Скорость ветра не превысит двух метров в секунду.

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С началом мая и новой недели в городе окончательно укрепится весна. Дожди прекратятся, а столбики термометров поднимутся до +22 градусов днем и +13 градусов ночью.

Ранее климатолог Александр Иошпа дал прогноз на все майские праздники в Ростове.

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