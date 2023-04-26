Конец недели выдастся теплым и дождливым в Ростове. Каждый день в городе будут идти ливни. Однако температура воздуха днем в среднем составит +17 градусов, а ночью — + 12. В пятницу, 28 апреля, в городе потеплеет до +20. Скорость ветра не превысит двух метров в секунду.