Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В субботу, 22 апреля, столбики термометров покажут 13 градусов и весь день будут идти осадки, а ветер усилится до пяти метров в секунду. В воскресенье ожидаются аналогичные условия, но воздух может прогреться до 15 градусов.
Не изменится погода в понедельник и вторник, а со среды, 26 апреля, начнется потепление. Так, воздух прогреется до 18 градусов, в четверг температура составит 21 градус.
В пятницу в городе будет облачно с температурой до 20 градусов. Максимальная скорость ветра не превысит трех метров в секунду.
Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра.