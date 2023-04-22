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Дождливая и ветреная погода ожидается в Ростове-на-Дону на выходных

22 апреля 2023, 06:01
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на наступивших выходных ожидается дождливая погода с максимальной температурой 15 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу, 22 апреля, столбики термометров покажут 13 градусов и весь день будут идти осадки, а ветер усилится до пяти метров в секунду. В воскресенье ожидаются аналогичные условия, но воздух может прогреться до 15 градусов. 

Не изменится погода в понедельник и вторник, а со среды, 26 апреля, начнется потепление. Так, воздух прогреется до 18 градусов, в четверг температура составит 21 градус. 

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В пятницу в городе будет облачно с температурой до 20 градусов. Максимальная скорость ветра не превысит трех метров в секунду. 

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