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Климатолог Александр Иошпа дал прогноз на все майские праздники в Ростове

25 апреля 2023, 20:29
Фото: 1MI
Климатолог Александр Иошпа дал прогноз на все майские праздники в Ростове
В ближайшие несколько дней в Ростове-на-Дону будет сохраняться дождливая погода, да и с наступлением мая, тепло придет не сразу, сообщил кандидат географических наук, климатолог Александр Иошпа.

Согласно прогнозу климатолога, перед майскими праздниками в Ростовской области ожидаются сильные ливни. Дождливая погода в регионе уже сохраняется неделю и, по словам специалиста, осадки будут продолжаться, а самые интенсивные пройдут с четверга на пятницу, 28 апреля. Из-за затока холодного воздуха, к концу недели температура снова опустится на 3-4 градуса, ночью она будет составлять от +8 до +11 градусов, а днем – от +15 до +17 градусов.

Ученый отметил, что даже во время майских праздников ожидать особого тепла не стоит. По его прогнозу, уже 2 мая в Ростов вернутся дожди, а температура будет составлять от +17 до +18 градусов. В последующие дни ожидается похолодание: днем будет от +15 до +17 градусов, а ночью – от +8 до +10 градусов. При этом, специалист отмечает, что холоднее уже не будет.

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Климатолог также предупредил, что после 15-20 мая установится теплая погода, но при этом могут вернуться дожди.

Таким образом, людям, которые собираются на природу в Ростовской области во время майских праздников, необходимо быть готовыми к дождливой и прохладной погоде.

Ранее стало известно что мощная магнитная буря накроет Ростовскую область в конце мая.

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