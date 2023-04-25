Posted Сегодня, 20:29
Published Сегодня, 20:29
Modified Сегодня, 20:32
Updated Сегодня, 20:32
Согласно прогнозу климатолога, перед майскими праздниками в Ростовской области ожидаются сильные ливни. Дождливая погода в регионе уже сохраняется неделю и, по словам специалиста, осадки будут продолжаться, а самые интенсивные пройдут с четверга на пятницу, 28 апреля. Из-за затока холодного воздуха, к концу недели температура снова опустится на 3-4 градуса, ночью она будет составлять от +8 до +11 градусов, а днем – от +15 до +17 градусов.
Ученый отметил, что даже во время майских праздников ожидать особого тепла не стоит. По его прогнозу, уже 2 мая в Ростов вернутся дожди, а температура будет составлять от +17 до +18 градусов. В последующие дни ожидается похолодание: днем будет от +15 до +17 градусов, а ночью – от +8 до +10 градусов. При этом, специалист отмечает, что холоднее уже не будет.
Климатолог также предупредил, что после 15-20 мая установится теплая погода, но при этом могут вернуться дожди.
Таким образом, людям, которые собираются на природу в Ростовской области во время майских праздников, необходимо быть готовыми к дождливой и прохладной погоде.
Ранее стало известно что мощная магнитная буря накроет Ростовскую область в конце мая.