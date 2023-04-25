Ученый отметил, что даже во время майских праздников ожидать особого тепла не стоит. По его прогнозу, уже 2 мая в Ростов вернутся дожди, а температура будет составлять от +17 до +18 градусов. В последующие дни ожидается похолодание: днем будет от +15 до +17 градусов, а ночью – от +8 до +10 градусов. При этом, специалист отмечает, что холоднее уже не будет.