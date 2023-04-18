Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
По его словам, настоящее тепло придет в регион только к середине мая, а осадков за этот период будет больше нормы, которая составляет 40 миллиметров. Хотя за полмесяца уже выпало 50 миллиметров.
«Если говорить о Ростове, то пока отрицательных температур точно не будет, а вот по северу региона это допустимо. Температура будет прыгать, так как через область пройдет сразу несколько холодных фронтов», — пишет «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на слова эксперта.
Он добавил, что в отдельных районах региона в ближайшее время может похолодать до минус четырех градусов.
Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону из-за ветра.