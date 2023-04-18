«Если говорить о Ростове, то пока отрицательных температур точно не будет, а вот по северу региона это допустимо. Температура будет прыгать, так как через область пройдет сразу несколько холодных фронтов», — пишет «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на слова эксперта.