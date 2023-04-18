rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Изображение материала

Климатолог Иошпа рассказал, когда в Ростовскую область придет настоящее потепление

18 апреля 2023, 07:02
Фото: 1MI
Климатолог Иошпа рассказал, когда в Ростовскую область придет настоящее потепление
В Ростовской области настоящей теплой погоды не наступит еще месяц, сообщил климатолог Александр Иошпа.

По его словам, настоящее тепло придет в регион только к середине мая, а осадков за этот период будет больше нормы, которая составляет 40 миллиметров. Хотя за полмесяца уже выпало 50 миллиметров.

«Если говорить о Ростове, то пока отрицательных температур точно не будет, а вот по северу региона это допустимо. Температура будет прыгать, так как через область пройдет сразу несколько холодных фронтов», — пишет «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на слова эксперта.

Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области
Узнать подробнее

Он добавил, что в отдельных районах региона в ближайшее время может похолодать до минус четырех градусов.

Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону из-за ветра. 

Читайте также:
Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской областиМашины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской областиКоммунальные службы Ростова привели в режим повышенной готовности из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Погода в Ростовской области#Потепление в Ростове#Осадки в Ростове
Подпишитесь
В Ростовской области автобус, в котором нашли взрывчатку, ждали заранее
Сегодня, 04:45
Ростовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация
Сегодня, 07:42
Эколог рассказал, почему появляется налет на зеленых насаждениях в Ростовской области
Сегодня, 06:09
«Говорил невнятно, причмокивая»: как проходил визит Леонида Брежнева в Ростов-на-Дону
Сегодня, 06:22
«Донской ломбард» оценит ваш капитал онлайн
Вчера, 04:00