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В Ростове-на-Дону с 11 апреля ожидаются дожди и шквалистый ветер

10 апреля 2023, 12:12
Фото: Ввласенко/cc by sa/wikimedia.org
В Ростове-на-Дону с 11 апреля ожидаются дожди и шквалистый ветер
В Ростове-на-Дону со вторника, 11 апреля, может начаться дождливая погода, сообщили синоптики.

В этот день температура воздуха составит 18 градусов и днем будет облачно, а ветер усилится до шести метров в секунду. Ближе к вечеру начнутся дожди, которые сохранятся в течение ночи.

Дождливой погода будет также в среду и четверг, осадки прекратятся только в пятницу. Температура воздуха к этому моменту может упасть до 14 градусов.

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В субботу в городе станет облачно, а в воскресенье снова начнутся дожди. Судя по прогнозам, потепления пока ждать не стоит.

Ранее два хутора в Ростовской области оставались без электричества после снегопада.

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