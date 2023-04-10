Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В этот день температура воздуха составит 18 градусов и днем будет облачно, а ветер усилится до шести метров в секунду. Ближе к вечеру начнутся дожди, которые сохранятся в течение ночи.
Дождливой погода будет также в среду и четверг, осадки прекратятся только в пятницу. Температура воздуха к этому моменту может упасть до 14 градусов.
В субботу в городе станет облачно, а в воскресенье снова начнутся дожди. Судя по прогнозам, потепления пока ждать не стоит.
Ранее два хутора в Ростовской области оставались без электричества после снегопада.