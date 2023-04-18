Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Причиной станет ветер с порывами до 20 метров в секунду, что и вызовет неспокойную обстановку в Азовском море. По информации министерства, уровень погодной опасности — желтый.
«Это может привести к чрезвычайным ситуациям, связанных с повреждением воздушных линий связи», — сказано в сообщении.
Местных жителей попросили быть внимательными во время непогоды 18 марта.
Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля. Причиной опять же стал сильный ветер.