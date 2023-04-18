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Волны до полутора метров ожидаются в Азовском море днем 18 апреля

18 апреля 2023, 08:22
Фото: Jon Sullivan/ public-domain-image.com/cc0
Огромные волны ожидаются в Азовском море днем 18 апреля
Из-за ухудшения погоды в Азовском море ожидаются сильные волны с высотой до 1,5 метра, сообщает в соцсети «ВКонтакте» Минсвязи ДНР.

Причиной станет ветер с порывами до 20 метров в секунду, что и вызовет неспокойную обстановку в Азовском море. По информации министерства, уровень погодной опасности — желтый.

«Это может привести к чрезвычайным ситуациям, связанных с повреждением воздушных линий связи», — сказано в сообщении.

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Местных жителей попросили быть внимательными во время непогоды 18 марта.

Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля. Причиной опять же стал сильный ветер.

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