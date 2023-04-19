Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Фигуранткой уголовного дела стала заместитель главы администрации Новочеркасска по экономике Елизавета Жиркова. Ее подозревают в превышении должностных полномочий.
По информации «Блокнот», еще год назад силовые структуры возбудили уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц. Сейчас стало известно, что подозреваемой по нему проходит и Жиркова.
Сейчас чиновница находится под подпиской о невыезде.
По предварительной информации, обвинение в отношении Жирковой связано со скандалом из-за безвозмездной передачи земли в Новочеркасске по закону о «гаражной амнистии». Чиновница якобы передала некой предпринимательнице в собственность гараж площадью шесть квадратных метров, расположенный на участке в 1178 квадратных метров. Однако, по закону, передавать можно именно землю под гаражом.
Жиркова стала замом главы администрации Новочеркасска по экономике меньше месяца назад. До этого она занимала должность замглавы администрации города по финансам. Однако с 1 апреля этого года этот пост упразднили.
Комментариев со стороны официальных структур об уголовно деле против Жирковой не поступало, информация не подтверждена и сейчас уточняется.