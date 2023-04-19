По предварительной информации, обвинение в отношении Жирковой связано со скандалом из-за безвозмездной передачи земли в Новочеркасске по закону о «гаражной амнистии». Чиновница якобы передала некой предпринимательнице в собственность гараж площадью шесть квадратных метров, расположенный на участке в 1178 квадратных метров. Однако, по закону, передавать можно именно землю под гаражом.