Ранее губернатор Василий Голубев заявил о необходимости улучшить качество воды в Ростовской области. Сейчас грязной и небезопасной водой вынуждены пользоваться порядка трех миллионов жителей региона. Чтобы решить проблему, власти активно строят и ремонтируют водопроводные сети и башни.