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Сотни ростовчан останутся без воды 20 апреля

19 апреля 2023, 12:23
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Сотни ростовчан останутся без воды 20 апреля
В Ростове 20 апреля в некоторых домах ограничат подачу воды, предупредил Ростовводоканал.

В четверг, 20 апреля, в Ростове на сутки ограничат подачу воды в многоквартирных домах на улицах Вавилова, 56-й Армии, Дачной, Таганрогской, Элеваторного, 2-й Буровой, Малиновского, 2-й Бирюзовой, Оганова, Особенной, Королева, Неклиновской, Инженерной, Тракторной, Днепроградской. Вода перестанет идти из-под кранов в 10.00 мск.

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Ограничение объяснили необходимостью ремонта коммуникаций.

Ранее губернатор Василий Голубев заявил о необходимости улучшить качество воды в Ростовской области. Сейчас грязной и небезопасной водой вынуждены пользоваться порядка трех миллионов жителей региона. Чтобы решить проблему, власти активно строят и ремонтируют водопроводные сети и башни.

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