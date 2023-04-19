Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В четверг, 20 апреля, в Ростове на сутки ограничат подачу воды в многоквартирных домах на улицах Вавилова, 56-й Армии, Дачной, Таганрогской, Элеваторного, 2-й Буровой, Малиновского, 2-й Бирюзовой, Оганова, Особенной, Королева, Неклиновской, Инженерной, Тракторной, Днепроградской. Вода перестанет идти из-под кранов в 10.00 мск.
Ограничение объяснили необходимостью ремонта коммуникаций.
Ранее губернатор Василий Голубев заявил о необходимости улучшить качество воды в Ростовской области. Сейчас грязной и небезопасной водой вынуждены пользоваться порядка трех миллионов жителей региона. Чтобы решить проблему, власти активно строят и ремонтируют водопроводные сети и башни.