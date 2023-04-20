Боец ЧВК «Вагнер» Кошин из Ростовской области погиб от ранения в зоне СВО

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Портал Dondау рассказал, что по их данным в зоне спецоперации погиб житель Миллерово — 32-летний Артем Кошин.
Издание сообщает, что мужчина участвовал в спецоперации в рядах бойцов ЧВК «Вагнер», получил смертельную рану и погиб при выполнении боевой задачи.
Информация о гибели контрактника пока не получила подтверждения в Минобороны РФ и в пресс-службе частной военной компании, а потому сообщение может не соответствовать действительности. Данные о гибели бойца уточняются.
Ранее в Ростове рассказали, сколько именно получают участники СВО за каждый день участия в спецоперации, и на какие средства могут рассчитывать штурмовики при продвижении по территориям противника.