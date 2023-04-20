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Боец ЧВК «Вагнер» Кошин из Ростовской области погиб от ранения в зоне СВО

20 апреля 2023, 11:27
Фото: страница в соцсети / rоstоv.ru
Боец ЧВК «Вагнер» Кошин из Ростовской области погиб от ранения в зоне СВО
В Ростовской области сообщили о гибели еще одного контрактника, который вступил в ЧВК «Вагнер», подробностями поделились местные СМИ.

Портал Dondау рассказал, что по их данным в зоне спецоперации погиб житель Миллерово — 32-летний Артем Кошин.

Издание сообщает, что мужчина участвовал в спецоперации в рядах бойцов ЧВК «Вагнер», получил смертельную рану и погиб при выполнении боевой задачи.

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Информация о гибели контрактника пока не получила подтверждения в Минобороны РФ и в пресс-службе частной военной компании, а потому сообщение может не соответствовать действительности. Данные о гибели бойца уточняются.

Ранее в Ростове рассказали, сколько именно получают участники СВО за каждый день участия в спецоперации, и на какие средства могут рассчитывать штурмовики при продвижении по территориям противника.

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