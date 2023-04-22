Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В ночь на субботу, 22 апреля, в 02.30 мск в центре Ростова по адресу проспект Ворошиловский, 62 произошло смертельное ДТП с двумя жертвами.
По предварительной информации, 36-летний водитель Kia Optima ехал по средней полосе, где наехал на неустановленных пешеходов, которые находились на проезжей части в 35 метрах от регулируемого пешеходного перехода.
После столкновения мужчины отлетели в разные стороны, одного из них переехал Hyundai Solaris, который ехал позади Kia в левом ряду.
Оба пешехода погибли на месте аварии, теперь полиции предстоит установить обстоятельства произошедшей трагедии.