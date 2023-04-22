rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Изображение материала

Два пешехода погибли в аварии с иномарками в центре Ростова

22 апреля 2023, 13:31
Фото: rostovgazeta.ru
Два пешехода погибли в аварии с иномарками в центре Ростова
В центре Ростова два человека погибли в ДТП с двумя иномарками, подробностями аварии поделились в пресс-службе ГИБДД.

В ночь на субботу, 22 апреля, в 02.30 мск в центре Ростова по адресу проспект Ворошиловский, 62 произошло смертельное ДТП с двумя жертвами.

По предварительной информации, 36-летний водитель Kia Optima ехал по средней полосе, где наехал на неустановленных пешеходов, которые находились на проезжей части в 35 метрах от регулируемого пешеходного перехода.

Ростовчане заявили о гибели двух человек на самокате ночью 22 апреля
Узнать подробнее

После столкновения мужчины отлетели в разные стороны, одного из них переехал Hyundai Solaris, который ехал позади Kia в левом ряду.

Оба пешехода погибли на месте аварии, теперь полиции предстоит установить обстоятельства произошедшей трагедии.

Читайте также:
Ростовчанин Дибров попал в ДТП с полицейской машинойПассажир отправился в больницу после массового ДТП В РостовеДва человека погибли в загоревшихся после ДТП машинах в Ростовской области
#Надежда Пустяк#Происшествие#Транспорт#Смерть#Дтп#ГИБДД#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области завоют сирены и устроят автопробег комбайнов в честь 9 Мая
Вчера, 14:53
У Таганрога появились проблемы с водоснабжением из-за строительства водовода в ДНР
Вчера, 17:39
Ростовскую модель сторож выгнал из храма в Нахичевани из-за голосовых сообщений
Вчера, 16:51
Дело возбудили на начальника из ГИБДД на Дону за попытку вывезти оружие из зоны СВО
Вчера, 15:40
Урбанист объяснил, как нужно решать проблему с общественным транспортом в Ростове
Вчера, 07:58
О подтоплениях предупредили в администрации Ростова из-за ливней на выходных
Вчера, 15:37