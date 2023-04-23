29-летний уроженец Шахт Ростовской области Андрей Терентьев погиб в ходе спецоперации. Молодой человек сражался в рядах ЧВК «Вагнер». Смертельное ранение он получил еще 16 марта в боях под Бахмутом. Вывезти тело бойца из зоны СВО смогли только сейчас.