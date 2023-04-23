Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
29-летний уроженец Шахт Ростовской области Андрей Терентьев погиб в ходе спецоперации. Молодой человек сражался в рядах ЧВК «Вагнер». Смертельное ранение он получил еще 16 марта в боях под Бахмутом. Вывезти тело бойца из зоны СВО смогли только сейчас.
По информации «Московского комсомольца», Терентьев имеет медаль «За отвагу» и «Железный Черный крест Вагнера».
О месте и дате похорон бойца пока не сообщается.
Официальной информации о гибели бойца не появлялось, она уточняется.
Ранее стало известно о гибели другого бойца ЧВК «Вагнер» из Ростовской области Андрея Кошина.