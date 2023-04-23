rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:17

Published Сегодня, 18:17

Modified Сегодня, 19:53

Updated Сегодня, 19:53

Изображение материала

Боец ЧВК «Вагнер» Андрей Терентьев из Ростовской области погиб под Бахмутом

23 апреля 2023, 18:17
Фото: 1MI
Боец ЧВК "Вагнер" из Ростовской области погиб в ходе СВО
29-летний уроженец Шахт Ростовской области Андрей Терентьев погиб под Бахмутом в ходе спецоперации, пишут СМИ.

29-летний уроженец Шахт Ростовской области Андрей Терентьев погиб в ходе спецоперации. Молодой человек сражался в рядах ЧВК «Вагнер». Смертельное ранение он получил еще 16 марта в боях под Бахмутом. Вывезти тело бойца из зоны СВО смогли только сейчас.

По информации «Московского комсомольца», Терентьев имеет медаль «За отвагу» и «Железный Черный крест Вагнера».

Ростовский волонтер Мезинов рассказал, когда закончится спецоперация на Украине
Узнать подробнее

О месте и дате похорон бойца пока не сообщается.

Официальной информации о гибели бойца не появлялось, она уточняется.

Ранее стало известно о гибели другого бойца ЧВК «Вагнер» из Ростовской области Андрея Кошина.

Читайте также:
Боец ЧВК «Вагнер» Кошин из Ростовской области погиб от ранения в зоне СВОВоеннослужащий Владислав Замниус из Ростовской области погиб в ходе СВОЖитель Ростова Александр Попов погиб в зоне спецоперации в марте
#Алина Заярная#Спецоперация#Общество#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область#Шахты
Подпишитесь
Итоги недели: на Дону требуют ремонта дорог и пересмотра приговора замгубернатора
Сегодня, 14:53
Осудивший СВО Александр Ревва снова пытается организовать концерт в Ростове
Сегодня, 16:18
Ростовчанин случайно выпил ацетон вместо воды после бурного застолья
Сегодня, 16:21
«Деньги сняли»: ростовчане сообщили о мошенничествах платного туалета на набережной
Сегодня, 16:37
«Уж лучше в СИЗО»: жительница Аксая пожаловалась на тараканов и антисанитарию в ЦГБ
Сегодня, 16:39
Суд в Ростове рассмотрит дела пятерых иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ
Сегодня, 19:49