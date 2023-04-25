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Мать избитого в ростовском ТЦ ребёнка-инвалида рассказала о ходе разбирательства

25 апреля 2023, 13:22
Фото: Ирина Захарова/vk.com
Мать избитого в ростовском ТЦ ребёнка-инвалида рассказала о ходе разбирательства
Торговый центр «Орбита» не предложил помощи семье избитого подростка-инвалида, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала мать мальчика Ирина Захарова

Ирина Захарова рассказала, что по факту избиения её четырнадцатилетнего сына-инвалида в торговом центре «Орбита» идёт следствие и готовятся документы для суда.

«Двоих виновников нашли сразу, но отпустили, пока идёт следствие», - поделилась мать пострадавшего.

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Ирина Захарова добавила, что спустя почти месяц после происшествия руководство торгового центра не предложило варианта решения проблемы.

«Видимо, для ТЦ это считается нормой. Если сравнивать с другими ТЦ, то здесь охрана только для вида, люди пенсионного возраста просто для наблюдения», отметила Ирина Захарова.

Ранее RostovGazeta  писала о том, что ростовчан возмутило жестокое избиение подростка-инвалида в ТЦ «Орбита».

 

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#Анна Ивченко#Происшествие#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Избиение ребенка-инвалида в Ростове#Ребенка-инвалида жестоко избили в торговом центре "Орбита" в Ростове
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