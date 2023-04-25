Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Ирина Захарова рассказала, что по факту избиения её четырнадцатилетнего сына-инвалида в торговом центре «Орбита» идёт следствие и готовятся документы для суда.
«Двоих виновников нашли сразу, но отпустили, пока идёт следствие», - поделилась мать пострадавшего.
Ирина Захарова добавила, что спустя почти месяц после происшествия руководство торгового центра не предложило варианта решения проблемы.
«Видимо, для ТЦ это считается нормой. Если сравнивать с другими ТЦ, то здесь охрана только для вида, люди пенсионного возраста просто для наблюдения», отметила Ирина Захарова.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчан возмутило жестокое избиение подростка-инвалида в ТЦ «Орбита».