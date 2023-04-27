Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Погода может испортиться в период до 20 часов, после чего начнутся ливни с градом, а порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Такая погода будет сохраняться 28 апреля, а также ночью и утром 29 числа.
От управления появилось отдельное штормовое предупреждение, касающееся Таганрогского залива Азовского моря. Высота волн во время стихии составит 1,3 метра.
Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля из-за сильного ветра.
До этого град размером с горох прошел в Ростове-на-Дону днем 14 апреля.