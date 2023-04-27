rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Изображение материала

Град и ветер близкий к ураганному накроют Ростовскую область с 27 апреля

27 апреля 2023, 15:05
Фото: 1MI
Град и ветер близкий к ураганному накроют Ростовскую область с 27 апреля
В Ростовской области вечером в четверг, 27 апреля, могут начаться град и дожди, сообщили в региональном УМЧС.

Погода может испортиться в период до 20 часов, после чего начнутся ливни с градом, а порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Такая погода будет сохраняться 28 апреля, а также ночью и утром 29 числа.

От управления появилось отдельное штормовое предупреждение, касающееся Таганрогского залива Азовского моря. Высота волн во время стихии составит 1,3 метра.

Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля из-за сильного ветра. 

До этого град размером с горох прошел в Ростове-на-Дону днем 14 апреля.

Читайте также:
Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской областиМашины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской областиВодителей в Ростовской области предупредили о непогоде 30 марта
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода в Ростовской области#Погода в Ростове#Град в Ростове#Осадки в Ростове
Подпишитесь
В Ростовской области жителей предупредили о пробках на М-4 и неделях без горячей воды
Сегодня, 15:03
Двух ростовских полицейских заподозрили в вымогательстве 2,5 млн рублей
Сегодня, 14:59
«Коррупцию полностью не победить»: как нейросеть оценила качество жизни на Дону
Сегодня, 09:42
Стало известно, для кого проезд по обходу Аксая сделают платным
Сегодня, 14:28
«Деньги за картинку»: почему в Ростове опасно покупать клубнику в апреле
Сегодня, 10:55