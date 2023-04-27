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Улицы в Таганроге хотят назвать в честь известного ученого и двух директоров завода

27 апреля 2023, 11:30
Фото: Alexxx Malev/CC by /flickr.com
Улицы в Таганроге хотят назвать в честь известного ученого и двух директоров завода
Жителям Таганрога предложили проголосовать за названия для двух проектируемых улиц, информация об этом появилась на сайте администрации города.

Администрация Таганрога предложила местным жителям выбрать названия для двух улиц, проектируемых в городе. Назвать из хотят в честь выдающихся людей, внесших вклад в развитие города.

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Так, улицы предлагают назвать в честь ученого Николая Вавилова, директоров завода «Красный котельщик» Анатолия Паршина и Геннадия Левченко. Также одной из улиц могут дать имя Василия Куцепина, внёсшего большой вклад в освобождение Таганрога в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в Ростове появится улица имени поэта Расула Гамзатова.

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