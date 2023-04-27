Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Администрация Таганрога предложила местным жителям выбрать названия для двух улиц, проектируемых в городе. Назвать из хотят в честь выдающихся людей, внесших вклад в развитие города.
Так, улицы предлагают назвать в честь ученого Николая Вавилова, директоров завода «Красный котельщик» Анатолия Паршина и Геннадия Левченко. Также одной из улиц могут дать имя Василия Куцепина, внёсшего большой вклад в освобождение Таганрога в годы Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что в Ростове появится улица имени поэта Расула Гамзатова.