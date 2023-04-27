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В Сети появилось видео задержания инспектора ГИБДД в центре Ростова 27 апреля

27 апреля 2023, 18:11
Фото: 1Rnd
В Сети появилось видео задержания инспектора ГИБДД в центре Ростова 27 апреля
Жители Ростова поделились видео с эпизодом вероятного задержания сотрудника ГИБДД, подробности опубликовали местные СМИ.

В четверг, 27 апреля, ростовчане поделились с новостным порталом 1Rnd видео вероятного задержания инспектора ГИБДД в районе дома на улице Большой Садовой, 104/29 рядом с перекрестком с проспектом Чехова.

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На кадрах видно, как мужчина резко наклоняет сотрудника ГИБДД к капоту автомобиля, заставляя его опереться руками о транспортное средство. В это время предположительный напарник силовика открывает дверь патрульного автомобиля со стороны водителя, что-то рассматривая в салоне. После этого первый мужчина в штатском якобы достает из кармана задержанного инспектора удостоверение и звонит кому-то.

Очевидцы не смогли прокомментировать увиденное, сообщение об инциденте от правоохранительных органов или любых других официальных источников пока не поступало. Причины и обстоятельства произошедшего пока остаются неизвестны.

Ранее ростовчане одобрили задержание начальников отделов полиции города.

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