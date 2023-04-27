На кадрах видно, как мужчина резко наклоняет сотрудника ГИБДД к капоту автомобиля, заставляя его опереться руками о транспортное средство. В это время предположительный напарник силовика открывает дверь патрульного автомобиля со стороны водителя, что-то рассматривая в салоне. После этого первый мужчина в штатском якобы достает из кармана задержанного инспектора удостоверение и звонит кому-то.