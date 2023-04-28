«Голосуй онлайн!»: ростовчан приглашают выбрать территорию для благоустройства

Напомним, что организатором Всероссийского голосования выступает Министерство строительства РФ. Именно в федерации придумали такую форму общественного участия — онлайн голосование, при которой каждый житель региона вправе сделать свой выбор. Ведь многие хотят жить в красивом городе, радоваться комфортной среде, удобным дорожкам и уютному озеленению. И сегодня для этого у каждого есть право голоса.

В рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» с 15 апреля в Ростове-на-Дону стартует Всероссийское онлайн голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства на 2024 год.