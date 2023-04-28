«Голосуй онлайн!»: ростовчан приглашают выбрать территорию для благоустройства

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Напомним, что организатором Всероссийского голосования выступает Министерство строительства РФ. Именно в федерации придумали такую форму общественного участия — онлайн голосование, при которой каждый житель региона вправе сделать свой выбор. Ведь многие хотят жить в красивом городе, радоваться комфортной среде, удобным дорожкам и уютному озеленению. И сегодня для этого у каждого есть право голоса.
В рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» с 15 апреля в Ростове-на-Дону стартует Всероссийское онлайн голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства на 2024 год.
«Решением общественной комиссии утвержден перечень территорий, которые включены в список для голосования», - отметила на конференции заместитель директора по вопросам благоустройства Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону Татьяна Дьяченко.
Это сквер Мелиораторов в Ворошиловском районе вдоль проспекта Нагибина и в районе бассейна ДЮСША № 10. Сквер Пионерский на улице Профсоюзной в Железнодорожном районе. Сквер на улице Седова в Кировском районе. Сквер на проспекте Буденновском, 2 в Ленинском районе. И сквер имени Оганова в Октябрьском районе.
По словам участников конференции, все эти объекты были выбраны не случайно — именно по ним поступало наибольшее число обращений от жителей донской столицы.
Эксперты рекомендуют не путать Всероссийский проект с инициативным бюджетированием, в рамках которого можно проголосовать за три проекта. В случае предложенного онлайн голосования, ростовчане могут отдать приоритет лишь одной из предложенных территорий.
Для достижения значимого результата, в онлайн голосовании должны принять участие порядка 270 тысяч ростовчан. Голосование проводится на сайте 61.gorodsreda.ru.
Чтобы отдать свой голос, потребуется авторизоваться через официальный портал государственных услуг.
«Подчеркну, что сейчас мы выбираем территорию, которая будет благоустраиваться в следующем году. Голосование продлится до 31 мая. До седьмого июня будет определена территория-победитель. После чего администрация выбранной территории займется проектированием. И только тогда мы сможем увидеть, каким ожидается благоустройство. То есть пока есть лишь предварительный список», - сообщила Татьяна Дьяченко.
Напомним, что проект Всероссийского голосования по выбору объектов для благоустройства реализуется с 2017 года. Благодаря федеральной поддержке, каждый год в Ростове, в рамках федерального проекта, благоустраивается выбранная ростовчанами территория.
Так, в 2021 году был реализован второй этап благоустройства прибрежной зоны вдоль реки Темерник от Шеболдаева и Вавилова до зоопарка. Началось благоустройство парка «В честь 70-Летия Победы в Великой Отечественной войне» в Октябрьском районе. В 2022 году продолжился второй этап благоустройства парка в границах улицы Вавилова с востока, улицы Сосновая с юга и запада и улицы Уланская с севера.