«Велосипедистам, мотоциклистам и самокатчикам нужно сразу после начала грозы оставить своих железных коней, при чем на расстоянии 20-30 метров. Молния может попасть в них и задеть человека. Автомобилистам нужно заглушить авто», - предупреждает спасатель.