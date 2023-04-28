Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Как считает спасатель, самая опасная молния та, за которой сразу следует раскат грома.
«Старайтесь быть подальше от электропроводки, водостоков, антенн. Выключите телевизор и другие бытовые приборы, а на улице – мобильный телефон. Во время грозы постарайтесь найти укрытие в здании, большинство из них защищены от молний», - советует эксперт.
Артем Белков добавляет, что ростовчанам, оказавшимся во время грозы на улице, лучше не использовать зонты с металлическими деталями, не прятаться от дождя под дубами, соснами и тополями.
«Велосипедистам, мотоциклистам и самокатчикам нужно сразу после начала грозы оставить своих железных коней, при чем на расстоянии 20-30 метров. Молния может попасть в них и задеть человека. Автомобилистам нужно заглушить авто», - предупреждает спасатель.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане заявили о сильном потопе в Нахичевани.