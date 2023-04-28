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Спасатель объяснил, как в Ростове не попасть под удар молнии

28 апреля 2023, 13:04
Фото: Сергей Banifacyj Морозов/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Спасатель объяснил, как ростовчанам уберечь себя от ударов молнии
Большинство зданий в городе защищены от попадания молнии, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

Как считает спасатель, самая опасная молния та, за которой сразу следует раскат грома.

«Старайтесь быть подальше от электропроводки, водостоков, антенн. Выключите телевизор и другие бытовые приборы, а на улице – мобильный телефон. Во время грозы постарайтесь найти укрытие в здании, большинство из них защищены от молний», - советует эксперт.

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Артем Белков добавляет, что ростовчанам, оказавшимся во время грозы на улице, лучше не использовать зонты с металлическими деталями, не прятаться от дождя под дубами, соснами и тополями.

«Велосипедистам, мотоциклистам и самокатчикам нужно сразу после начала грозы оставить своих железных коней, при чем на расстоянии 20-30 метров. Молния может попасть в них и задеть человека. Автомобилистам нужно заглушить авто», - предупреждает спасатель.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане заявили о сильном потопе в Нахичевани.

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