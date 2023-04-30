В Ростове продолжается расследование убийства родителями своей 8-месячной дочери. Расправу они совершили 28 апреля. Останки изувеченного ребенка они спрятали в морозильную камеру. Затем, чтобы отвести от себя подозрения, пара обратилась в полицию, выдумав, что девочку похитили. Однако во время обыска полицейские нашли останки малыша.