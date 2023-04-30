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Бастрыкин поставил на личный контроль дело об убийстве младенца родителями в Ростове

30 апреля 2023, 17:20
Фото: Следственный комитет России по Ростовской области
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 8-месячной девочки в Ростове
Ход расследования убийства 8-месячной девочки родителями в Ростове поставлен на контроль главой СК РФ Александром Бастрыкиным, сообщила пресс-служба ведомства.

В Ростове продолжается расследование убийства родителями своей 8-месячной дочери. Расправу они совершили 28 апреля. Останки изувеченного ребенка они спрятали в морозильную камеру. Затем, чтобы отвести от себя подозрения, пара обратилась в полицию, выдумав, что девочку похитили. Однако во время обыска полицейские нашли останки малыша.

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В отношении супругов возбуждено уголовное дело. Сейчас мать и отец находятся в СИЗО.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ростовской области Аслану Хуале доложить о ходе расследования. Его резуоьтаты будут на контроле в центральном аппарате ведомства.

Напомним, СМИ сообщили, что в крови у супругов, убивших 8-месячную дочь, нашли мефедрон.

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