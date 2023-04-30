Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
В Ростове продолжается расследование убийства родителями своей 8-месячной дочери. Расправу они совершили 28 апреля. Останки изувеченного ребенка они спрятали в морозильную камеру. Затем, чтобы отвести от себя подозрения, пара обратилась в полицию, выдумав, что девочку похитили. Однако во время обыска полицейские нашли останки малыша.
В отношении супругов возбуждено уголовное дело. Сейчас мать и отец находятся в СИЗО.
Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ростовской области Аслану Хуале доложить о ходе расследования. Его резуоьтаты будут на контроле в центральном аппарате ведомства.
Напомним, СМИ сообщили, что в крови у супругов, убивших 8-месячную дочь, нашли мефедрон.