Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
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Updated Сегодня, 15:56
Ростов готовится к празднованию Дня Победы 9 мая. В городе состоится торжественный парад и салют. Однако от проведения праздничного концерта власти решили отказаться.
В параде примут участие колонны военной техники временен Великой Отечественной войны, современные танки, техника войск противовоздушной обороны, а также машины разминирования УАЗ «Патриот». Также по Театральной площади города пройдут военнослужащие Минобороны, МВД, Погрануправления ФСБ России, Нацгвардии, МЧС, кадеты и юнармейцы.
Сообщается, что вечером в городе с огневых позиций на левом берегу реки Дон запустят праздничный салют.
Однако традиционного праздничного концерта в Ростове не состоится. Ранее власти все же хотели его организовать и выделили на это пять миллионов рублей. Кто должен был выступать на мероприятии, не сообщалось. Не будет в Ростове и шествия «Бессмертного полка». Его отменили из соображений безопасности.
С пятницы, 28 апреля, в Ростове идут мощные ливни, сопровождаемые грозой, градом и усилением ветра. Непогода уже привела к транспортному коллапсу и даже гибели человека.
Автомобилисты публиковали видео с улиц, где машины практически полностью погружались в воду. Местами вода перехлестывала через разделительные бордюры. В пятницу пробки в городе достигли девяти баллов. В четыре раза выросли цены на такси. Зачастую же машины просто не доезжали до горожан.
Также очевидцы сообщили о подтоплении Привокзальной площади в Ростове, домов на улице Шоссейной и дороги на улице Малиновского.
Привела непогода и к трагедии. На улице Тульской 81-летняя учительница английского языка не заметила обрыв и упала в водосточную канаву, где позже захлебнулась. Сейчас по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Его расследование находится под личным контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина.
Следователи в Ростове возбудили уголовное дело по факту убийства 8-месячной девочки. Ее останки обнаружили в морозильной камере. Подозреваемыми по делу проходят ее 33-летний отец и 23-летняя мать. Суд отправил их в СИЗО до конца июня.
По предварительной версии, в пятницу, 28 апреля, между супругами вспыхнула ссора. Отец девочки решил толкнуть ногой жену, однако удар пришелся в голову младенца. Девочка скончалась почти сразу. Чтобы скрыть следы преступления, супруги воспользовались ножами, останки дочери они спрятали в морозилку. Уточняется, что пригодились навыки супруги — она училась в институте на педиатра.
Затем девушка вызвала полицию, заявив, что их ребенок пропал, пока неизвестные отравили их газом. Полицейские сразу усомнились в этой версии. Проведя в квартире обыск, они нашли останки девочки.
СМИ сообщают, что экспертиза позже обнаружила в крови у задержанных мефедрон.
Вместе с тем соседи пары утверждают, что она казалась благополучной и психически здоровой. Мама регулярно отводила дочку к врачам. В день трагедии соседи также не слышали подозрительных звуков.