Однако традиционного праздничного концерта в Ростове не состоится. Ранее власти все же хотели его организовать и выделили на это пять миллионов рублей. Кто должен был выступать на мероприятии, не сообщалось. Не будет в Ростове и шествия «Бессмертного полка». Его отменили из соображений безопасности.