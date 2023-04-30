Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
В Ростове расследуется убийство 8-месячной девочки. Расправу над ребенком совершили собственные родители — 33-летний отец и 23-летняя мать. Сейчас они находятся под стражей.
Прокуратура региона взяла расследование под свой контроль. В ведомстве уточнили, что в отношении пары возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц».
Напомним, трагический инцидент произошел 28 апреля. Родители девочки нанесли ей травмы, повлекшие смерть. Чтобы скрыть факт преступления, супруги спрятали останки ребенка в морозильную камеру. Затем они позвонили в полицию и заявили, что младенца у них якобы украли. Однако прибывшие на место происшествия полицейские в ходе обыска обнаружили останки девочки.
Ранее няня убитого ребенка рассказала о неадекватном поведении его родителей. Супруги часто ругались. Отец девочки регулярно уходил из дома, пока его жена приводила туда других мужчин. Также няня подозревала его в употреблении наркотиков.