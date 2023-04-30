Напомним, трагический инцидент произошел 28 апреля. Родители девочки нанесли ей травмы, повлекшие смерть. Чтобы скрыть факт преступления, супруги спрятали останки ребенка в морозильную камеру. Затем они позвонили в полицию и заявили, что младенца у них якобы украли. Однако прибывшие на место происшествия полицейские в ходе обыска обнаружили останки девочки.

