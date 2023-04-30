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Прокуратура взяла под контроль дело об убийстве восьмимесячной девочки в Ростове

30 апреля 2023, 17:06
Фото: Следственный комитет России по Ростовской области
Прокуратура контролирует ход расследования убийства новорожденной девочки в Ростове
Прокуратура контролирует ход расследования убийства восьмимесячной девочки в Ростове, сообщила пресс-служба ведомства.

В Ростове расследуется убийство 8-месячной девочки. Расправу над ребенком совершили собственные родители — 33-летний отец и 23-летняя мать. Сейчас они находятся под стражей.

Прокуратура региона взяла расследование под свой контроль. В ведомстве уточнили, что в отношении пары возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц».

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Напомним, трагический инцидент произошел 28 апреля. Родители девочки нанесли ей травмы, повлекшие смерть. Чтобы скрыть факт преступления, супруги спрятали останки ребенка в морозильную камеру. Затем они позвонили в полицию и заявили, что младенца у них якобы украли. Однако прибывшие на место происшествия полицейские в ходе обыска обнаружили останки девочки.

Ранее няня убитого ребенка рассказала о неадекватном поведении его родителей. Супруги часто ругались. Отец девочки регулярно уходил из дома, пока его жена приводила туда других мужчин. Также няня подозревала его в употреблении наркотиков.

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