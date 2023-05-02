Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Напомним, что в этот день город накрыл сильнейший ливень. По оценкам синоптиков, выпало около половины месячной нормы осадков. Ливень затопил часть улиц, а на Военведе в ливневом коллекторе погибла 81-летняя женщина. Следком возбудил уголовное дело по статье о халатности.
И.о. главы администрации Ростова-на-Дону, Юрий Овчинников, заявил, что причины смерти пенсионерки официально не установлены, и не факт, что именно ливневые воды стали причиной ее гибели. Он также добавил, что водосток находился в нормативном состоянии, и его чистили два раза за месяц.
Также Юрий Овчинников объяснил отсутствие главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Он сообщил, что 28 апреля после церемонии награждения учителей градоначальник отправился на отдых. При этом перед отъездом в отпуск Логвиненко успел уволить своего заместителя по ЖКХ Алексея Пикалова.