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Глава администрации Логвиненко в день потопа 28 апреля покинул Ростов

2 мая 2023, 11:46
Фото: rostov-gorod.ru
Глава администрации Логвиненко в день потопа 28 апреля покинул Ростов
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко ушел в отпуск во второй половине дня в пятницу, 28 апреля, сообщил исполняющий его обязанности Юрий Овчинников.

Напомним, что в этот день город накрыл сильнейший ливень. По оценкам синоптиков, выпало около половины месячной нормы осадков. Ливень затопил часть улиц, а на Военведе в ливневом коллекторе погибла 81-летняя женщина. Следком возбудил уголовное дело по статье о халатности.

И.о. главы администрации Ростова-на-Дону, Юрий Овчинников, заявил, что причины смерти пенсионерки официально не установлены, и не факт, что именно ливневые воды стали причиной ее гибели. Он также добавил, что водосток находился в нормативном состоянии, и его чистили два раза за месяц.

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Также Юрий Овчинников объяснил отсутствие главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Он сообщил, что 28 апреля после церемонии награждения учителей градоначальник отправился на отдых. При этом перед отъездом в отпуск Логвиненко успел уволить своего заместителя по ЖКХ Алексея Пикалова.

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