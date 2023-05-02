И.о. главы администрации Ростова-на-Дону, Юрий Овчинников, заявил, что причины смерти пенсионерки официально не установлены, и не факт, что именно ливневые воды стали причиной ее гибели. Он также добавил, что водосток находился в нормативном состоянии, и его чистили два раза за месяц.