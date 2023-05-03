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Published Сегодня, 13:25

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Updated Сегодня, 13:26

Шеф-повар Крюков рассказал, какое мясо идеально подходит для шашлыка

3 мая 2023, 13:25
По мнению шеф-повара, члена Ассоциации поваров России Анатолия Крюкова, для шашлыка идеально подходит мясо купленное на развес, особенно если оно приобретено в охлажденном виде.

Эксперт подчеркнул, что приобретая охлажденное мясо, намного легче определить его свежесть. Для этого необходимо учитывать несколько критериев: цвет, упругость, а также является ли продукт размороженным. Об пишет NEWS.ru.

«Желательно покупать не готовый шашлык, особенно в пакетах или ведрах, потому что очень часто там некачественное мясо, плюс там идет маринад на основе майонеза. То есть мы не можем ни понюхать, ни потрогать, ни нормально увидеть качество мяса, поэтому лучше всего брать на развес, когда мы видим кусочки, и чтобы не было майонезного маринада», — отметил Крюков.

Также шеф-повар указал, на то, что маринад всегда готовится по вкусу и в зависимости от вида мяса. По его словам, лучшим будет советский маринад с добавлением уксуса, лаврового листа, черного перца и соли. Более того, в маринад можно добавить паприку или чабрец, который не только дает пикантность, но размягчает мясо.

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