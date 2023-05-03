Шеф-повар Крюков рассказал, какое мясо идеально подходит для шашлыка

«Желательно покупать не готовый шашлык, особенно в пакетах или ведрах, потому что очень часто там некачественное мясо, плюс там идет маринад на основе майонеза. То есть мы не можем ни понюхать, ни потрогать, ни нормально увидеть качество мяса, поэтому лучше всего брать на развес, когда мы видим кусочки, и чтобы не было майонезного маринада», — отметил Крюков.