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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

9 мая по маршруту Ростов-Таганрог отправится поезд на паровозной тяге

4 мая 2023, 13:14
В предстоящий День Победы на маршруте Ростов-Таганрог будет курсировать поезд на паровозной тяге.

В четырех вагонах пассажиры смогут отправиться в незабываемое путешествие в прошлое, наслаждаясь красивыми видами и атмосферой старого паровоза, сообщает rostov.kp.ru.

Поезд будет делать остановки на промежуточных станциях, включая Приморку, где пассажиры смогут пересесть на автобусы, следующие к музею «Самбекские высоты».

Билеты можно приобрести в пригородных кассах или через мобильное приложение, а дети до 7 лет смогут отправиться в путешествие бесплатно.

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