9 мая по маршруту Ростов-Таганрог отправится поезд на паровозной тяге

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В четырех вагонах пассажиры смогут отправиться в незабываемое путешествие в прошлое, наслаждаясь красивыми видами и атмосферой старого паровоза, сообщает rostov.kp.ru.
Поезд будет делать остановки на промежуточных станциях, включая Приморку, где пассажиры смогут пересесть на автобусы, следующие к музею «Самбекские высоты».
Билеты можно приобрести в пригородных кассах или через мобильное приложение, а дети до 7 лет смогут отправиться в путешествие бесплатно.