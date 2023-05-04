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Новым сити-менеджером Таганрога стал глава Минобра Ростовской области Андрей Фатеев

4 мая 2023, 09:10
Фото: donland.ru
Новым сити-менеджером Таганрога стал глава Минобра Ростовской области Андрей Фатеев
Новым главой администрации Таганрога избрал министр образования Ростовской области Андрей Фатеев, такое решение приняла городская Дума.

Гордума Таганрога выбрала нового главу администрации. Им стал министр образования Ростовской области Андрей Фатеев. В финальной борьбе он одержал победу над Натальей Богатищевой.

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Уточняется, что за Фатеева отдали свои голоса большинство депутатов.

Напомним, должность главы администрации Таганрога стала вакантной в начале апреля после отставки Михаила Солоницина. В СМИ быстро просочились слухи, что его преемником на посту может стать глава Минобразования Ростовской области Андрей Фатеев.

Позже о желании возглавить местную администрацию чиновник сам рассказал журналистам. Фатеев родился в Таганроге и начинал там свою профессиональную карьеру.

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