Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Гордума Таганрога выбрала нового главу администрации. Им стал министр образования Ростовской области Андрей Фатеев. В финальной борьбе он одержал победу над Натальей Богатищевой.
Уточняется, что за Фатеева отдали свои голоса большинство депутатов.
Напомним, должность главы администрации Таганрога стала вакантной в начале апреля после отставки Михаила Солоницина. В СМИ быстро просочились слухи, что его преемником на посту может стать глава Минобразования Ростовской области Андрей Фатеев.
Позже о желании возглавить местную администрацию чиновник сам рассказал журналистам. Фатеев родился в Таганроге и начинал там свою профессиональную карьеру.