Более 50 участников СВО возложили цветы к памятнику «Советскому солдату». Монумент находится на территории военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. ТАСС уточняет, что бойцы, принявшие участие в возложении, проходят реабилитацию в Таганроге. Большинство военнослужащих являются уроженцами ДНР.