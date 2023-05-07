Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Более 50 участников СВО возложили цветы к памятнику «Советскому солдату». Монумент находится на территории военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. ТАСС уточняет, что бойцы, принявшие участие в возложении, проходят реабилитацию в Таганроге. Большинство военнослужащих являются уроженцами ДНР.
Помимо бойцов СВО, в мероприятии приняли участие школьники и студенты. Также в Ростовскую область прибыли власти ДНР.
Мероприятие завершилось награждением бойцов и выступлением барабанщиц.
Напомним, работу троллейбусов в Ростове изменят из-за возложения гирлянды Славы 8 мая.