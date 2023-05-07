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Участники СВО возложили цветы к памятнику «Советскому солдату» в Ростовской области

7 мая 2023, 12:33
Фото: 1MI
Более 50 участников спецоперации возложили цветы к памятнику "Советскому солдату" на "Самбекских высотах" в Ростовской области
Более 50 участников спецоперации возложили цветы к памятнику «Советскому солдату» на «Самбекских высотах» в Ростовской области, пишут федеральные СМИ.

Более 50 участников СВО возложили цветы к памятнику «Советскому солдату». Монумент находится на территории военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. ТАСС уточняет, что бойцы, принявшие участие в возложении, проходят реабилитацию в Таганроге. Большинство военнослужащих являются уроженцами ДНР.

Помимо бойцов СВО, в мероприятии приняли участие школьники и студенты. Также в Ростовскую область прибыли власти ДНР.

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Мероприятие завершилось награждением бойцов и выступлением барабанщиц.

Напомним, работу троллейбусов в Ростове изменят из-за возложения гирлянды Славы 8 мая.

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