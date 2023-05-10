Напомним, что поводом для дискуссии стали слова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он заявил, что если бойцы ЧВК «Вагнер» уйдут из Бахмута, то ВСУ, вероятно, смогут дойти до Ростова. Причина ухода бойцов ЧВК «Вагнер», по его словам, заключается в отсутствии поставок снарядов и вооружения. Пригожин также подчеркнул, что получил боевое распоряжение, в котором говорится, что уход с боевых позиций будет признан изменой Родине.