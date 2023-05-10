Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Напомним, что поводом для дискуссии стали слова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он заявил, что если бойцы ЧВК «Вагнер» уйдут из Бахмута, то ВСУ, вероятно, смогут дойти до Ростова. Причина ухода бойцов ЧВК «Вагнер», по его словам, заключается в отсутствии поставок снарядов и вооружения. Пригожин также подчеркнул, что получил боевое распоряжение, в котором говорится, что уход с боевых позиций будет признан изменой Родине.
«Но квалифицировать действие частной военной компании как измену Родине — невозможно. „Вагнер“ — это частная компания, она не подчиняется никаким официальным структурам», — отмечает Анатолий Вассерман.
Депутат добавляет, что в случае продолжения бойцами ЧВК «Вагнер» боевых действий без надлежащего снаряжения, компания рискует быть уничтожена.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ЧВК «Вагнер» начал рассылать свои листовки жителям в Ростове.