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«На рубеже»: Вассерман разъяснил, почему ВСУ не смогут дойти до Ростова

10 мая 2023, 12:06
Фото: ministryofdefenceua/Прес-служба НАСВ/cc by sa/flickr.com
«На рубеже»: Вассерман разъяснил, почему ВСУ не смогут дойти до Ростова

Вассерман разъяснил, почему ВСУ не смогут дойти до Ростова

Вооруженных сил России хватит для остановки наступления украинских сил. Но на каком рубеже ВСУ будут остановлены — предсказать сложно, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что поводом для дискуссии стали слова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он заявил, что если бойцы ЧВК «Вагнер» уйдут из Бахмута, то ВСУ, вероятно, смогут дойти до Ростова. Причина ухода бойцов ЧВК «Вагнер», по его словам, заключается в отсутствии поставок снарядов и вооружения. Пригожин также подчеркнул, что получил боевое распоряжение, в котором говорится, что уход с боевых позиций будет признан изменой Родине.

«Но квалифицировать действие частной военной компании как измену Родине — невозможно. „Вагнер“ — это частная компания, она не подчиняется никаким официальным структурам», — отмечает Анатолий Вассерман.

Пригожин пригрозил, что ВСУ дойдут до Ростова, если ЧВК «Вагнер» уйдет из Бахмута
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Депутат добавляет, что в случае продолжения бойцами ЧВК «Вагнер» боевых действий без надлежащего снаряжения, компания рискует быть уничтожена.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ЧВК «Вагнер» начал рассылать свои листовки жителям в Ростове. 

ЧВК «Вагнер» начал рассылать свои листовки жителям в Ростове
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