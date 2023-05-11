Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Сегодня уровень безработицы составляет всего 0,3%, это минимум, которого удалось достичь с 2019 года, сообщил в начале апреля текущего года в своем телеграм-канале мэр Ростова Алексей Логвиненко. Также он отметил, что численность безработных граждан в столице региона составляет 1867 человек. Все они состоят на учете в центрах занятости и получают пособия. Что нужно для того, чтобы стать адресатом пособия по безработице? Разберемся далее.
Право на пособие дает официально признанный государством статус безработного, то есть регистрация на бирже труда — сегодня они называются центрами занятости населения (ЦЗН). Казалось бы, чего проще — потерял работу, встал на учет и получай пособие до тех пор, пока не решится вопрос с трудоустройством. Однако на деле все не совсем так.
После регистрации в ЦЗН гражданина не сразу признают безработным. В течение десяти дней специалисты центра обязаны трудоустроить его с учетом его образования, трудового опыта, стажа, возможно даже временно. И только если это не удалось, соискателя ставят на учет в ЦЗН и назначают пособие по безработице.
При этом есть ряд критериев, которым должен соответствовать заявитель. Первое — не иметь никакого вида заработка. Если соискатель, например, получает авторские отчисления или гонорарные выплаты, то статус безработного ему не присвоят. Также откажут студентам, пенсионерам, индивидуальным предпринимателям, даже если у них нет заказов и, соответственно, дохода. Второе — действительно желать найти работу и быть готовым к трудоустройству.
Для того, чтобы встать на учет как безработному и стать адресатом социальных выплат, необязательно обращаться в ЦЗН, можно сделать это дистанционно — через интерактивный портал «Работа России», региональную платформу Ростовской области. Для этого необходимо иметь учетную запись на «Госуслугах», так как вход на портал осуществляется через эту систему.
Если же под рукой нет компьютера или интернета или, помимо регистрации, нужна еще и консультация специалиста по труду, то целесообразно обратиться непосредственно в центр занятости. Их адреса перечислены тут. Всего в Ростове, помимо центрального ЦЗН, действует восемь учреждений.
Размер пособия по безработице не является фиксированным и единым для всех. На величину выплат, а также на их срок и периодичность влияют трудовой стаж, причина увольнения, временной период, проведенный на последнем месте работы, заработная плата на последнем месте работы и многое другое. Все это соискатель пособия должен отразить в подаваемых в ЦЗН документах и справках.
В общих чертах можно сказать, что безработный сможет получать полагающееся пособие не более 6 месяцев. При этом первые три месяца выплаты будут максимальными и составят 75% от средней зарплаты за три месяца на последнем месте работы. В последующие три месяца сумма выплат уменьшится на 15 процентов (при этом установлен лимит не менее 5 тысяч). По истечении шести месяцев пособие выплачивать перестанут.
Здесь стоит отметить, что ежегодно правительство утверждает новый размер пособия по безработице, точнее его максимальное и минимальное значения. Так, в 2023 году они составляют 12 792 рубля и 1500 рублей соответственно.
Пособие по безработице назначается с учетом этих лимитов. То есть если 75% среднего трехмесячного заработка на прежней работе соискателя составили 15 тысяч рублей, то пособие он получит все равно не больше установленного лимита — 12 792 рублей.
Минимальное пособие в размере 1500 рублей установлено для отдельных категорий соискателей. К примеру, это уволенные по статье, ищущие работу в первый раз, закрывшие ИП граждане и пр.
Большой поддержкой для безработного гражданина может стать помощь в рамках социального контракта. Что такое социальный контракт? Это вид государственной поддержки граждан, которые остались без работы, потеряли бизнес, оказались в трудном материальном положении, когда совокупный подушевой доход членов семьи опустился ниже прожиточного минимума.
Посредством соцконтракта можно получить деньги, которые затем потратить на создание бизнеса, переквалификацию, обучение новой специальности, приобретение предметов первой необходимости.
Оформить соцконтракт в Ростовской области можно, обратившись в региональное управление соцзащиты, а также на портале «Госуслуги».
Размер денежной субсидии в рамках соцконтракта устанавливается в зависимости от вида оказываемой помощи. Так, на открытие собственного дела государство выделяет до 350 тысяч руб., на создание подсобного хозяйства — до 200 тысяч руб., на обучение — до 30 тысяч руб., на преодоление тяжелой жизненной ситуации — индивидуально.
Возвращать средства социального контракта нужно только в том случае, если они были потрачены не по целевому назначению. Если человек выполнил все условия соцконтракта и получил желаемую помощь в течение срока контракта (от трех месяцев до года), то средства возврату не подлежат.