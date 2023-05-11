Сегодня уровень безработицы составляет всего 0,3%, это минимум, которого удалось достичь с 2019 года, сообщил в начале апреля текущего года в своем телеграм-канале мэр Ростова Алексей Логвиненко. Также он отметил, что численность безработных граждан в столице региона составляет 1867 человек. Все они состоят на учете в центрах занятости и получают пособия. Что нужно для того, чтобы стать адресатом пособия по безработице? Разберемся далее.