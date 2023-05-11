Денис Буцаев: Три региона ПФО разместили на ЭТП лотов на 24 млн рублей

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Напомним, что ЭТП была создана при поддержке ППК «РЭО». Глава компании Денис Буцаев напомнил, что работа ЭТП согласуется с принципами цикличной экономики. Ресурс создавался как инструмент реализации вторсырья. Также посредством этого сервиса субъекты отходоперерабатывающей отрасли могут исполнять обязательства по расширенной ответственности производителя (РОП), пишут udm-info.ru.
Три региона-лидера ПФО разместили на бирже ВМР лоты на общую сумму 24 042 900 рублей.
Согласно данным ресурса, сейчас на ЭТП выставлено 66 лотов от 14 субъектов ПФО общей стоимостью 50 109 751 рубль. Республика Удмуртия разместила 19 предложений на 13 996 400 рублей. Лоты опубликованы в категориях: полимеры, резины, текстиль и макулатуры. На втором месте по количеству размещенных лотов – Саратовская область. Регион выставил 18 предложений по продаже вторсырья на сумму 7 240 000 рублей в разделах: цветные металлы, полимеры, макулатура и стеклобой. В топ-3 регионов-лидеров ПФО по продаже вторсырья вошла также Нижегородская область. 12 лотов общей стоимостью 2 806 500 рублей были размещены в разделах: макулатура, металлы и полимеры.
С момента запуска ЭТП данным ресурсом воспользовалось более 850 предприятий. На бирже ВМР было размещено лотов на сумму свыше 800 миллионов рублей. Популярность стала набирать услуга по исполнению РОП. Об этом сообщил глава проекта ЭТП Российского экологического оператора Заур Абдурахимов. Он отметил, что сейчас разработчики работают над улучшением качества ресурса. В связи с этим пользователям площадки предлагается пройти опрос. Взамен им предлагается бесплатное использование услуги «Личный брокер» в течение месяца.
Чтобы пройти опрос, нужно пройти регистрацию на площадке по ссылке.
Напомним, что РЭО запустил биржу ВМР осенью 2022 года. Площадка предназначена для публикации предложений по продаже вторсырья и ресурсов. С лотами можно проводить сделки по продаже и переработке. Также есть возможность размещения заказов на исполнение РОП. Площадка РЭО способствует достижению ключевых задач федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».