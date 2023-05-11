Денис Буцаев: Три региона ПФО разместили на ЭТП лотов на 24 млн рублей

Согласно данным ресурса, сейчас на ЭТП выставлено 66 лотов от 14 субъектов ПФО общей стоимостью 50 109 751 рубль. Республика Удмуртия разместила 19 предложений на 13 996 400 рублей. Лоты опубликованы в категориях: полимеры, резины, текстиль и макулатуры. На втором месте по количеству размещенных лотов – Саратовская область. Регион выставил 18 предложений по продаже вторсырья на сумму 7 240 000 рублей в разделах: цветные металлы, полимеры, макулатура и стеклобой. В топ-3 регионов-лидеров ПФО по продаже вторсырья вошла также Нижегородская область. 12 лотов общей стоимостью 2 806 500 рублей были размещены в разделах: макулатура, металлы и полимеры.