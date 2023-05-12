Онколог назвал меры профилактики рака груди

Эксперт добавил, что онкология молочной железы у женщин определяется рядом факторов, в том числе генетической предрасположенностью, поскольку некоторые мутации, связанные с этим заболеванием, будут передаваться следующим поколения по женской линии. Врач подчеркнул, что риски развития рака груди могут доходить до 100 процентов, но это встречается не так часто.