Онколог назвал меры профилактики рака груди

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Как пишет NEWS.ru, проведенные исследования показали, что женщины, регулярно выполняющие физические упражнения, реже подвержены развитию онкологии молочной железы. По словам онколога Черемушкина, всем женщинам необходимо на протяжении всей жизни контролировать свой вес.
Эксперт добавил, что онкология молочной железы у женщин определяется рядом факторов, в том числе генетической предрасположенностью, поскольку некоторые мутации, связанные с этим заболеванием, будут передаваться следующим поколения по женской линии. Врач подчеркнул, что риски развития рака груди могут доходить до 100 процентов, но это встречается не так часто.
К группе риска также относятся женщины, которые не рожают и не кормят грудью, то есть не выполняют функцию, заложенную в репродуктивной системе. И основными факторами данного профиля являются курение, избыточный вес, влекущий нарушение функций эндокринной системы.