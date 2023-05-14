Ростовчане в соцсетях заявили, что шокированы подорожанием. Они пишут: «Видимо, из Турции лук просто везут на транспорте, а из Краснодара и Ростовской области он идёт сам пешком, устает, по пути останавливается в отелях, обедает в ресторанах, местами едет на вип-такси, потому и расходы такие, командировочные, так сказать». «Теперь из-за лука еще больше плачешь», — шутят другие.