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«Он пешком в магазин приходит?»: ростовчане ошарашены подорожанием лука

14 мая 2023, 05:07
Фото: 1MI
Лук подорожал до 119 рублей за килограмм в Ростовской области

Ростовчане шокированы подорожанием лука

Стоимость лука в Ростовской области выросла до 119 рублей за один килограмм, новость об этом активно обсуждают в соцсетях.

В Ростовской области значительно подорожал лук. Сейчас его цена в среднем составляет 119 рублей за один килограмм. Советник президента областной ТПП Юрий Корнюш объяснил подорожание лука несколькими причинами. Среди них сезонность и отсутствие на прилавках лука из Турции. Из-за отсутствия конкуренции продавцы накрутили стоимость на лук из Ростовской области и Краснодарского края.

Рекордное подорожание лука в Ростовской области в мае объяснил эксперт Юрий Корнюш
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Ростовчане в соцсетях заявили, что шокированы подорожанием. Они пишут: «Видимо, из Турции лук просто везут на транспорте, а из Краснодара и Ростовской области он идёт сам пешком, устает, по пути останавливается в отелях, обедает в ресторанах, местами едет на вип-такси, потому и расходы такие, командировочные, так сказать». «Теперь из-за лука еще больше плачешь», — шутят другие.

«Импортного нет, своего полно, потому такой дорогой. Восхитительно», — недоумевают комментаторы, — «Зачем поддерживают фермеров, если они потом все равно цены такие ставят».

Однако нашлись и те, кто встал на сторону местных аграриев: «Это вполне нормальное явление. Я видел, как в фермерском хозяйстве сохраняется лук, предназначенный в зимний запас. Всё требует затрат: контролируют влажность и температуру, периодически вентилируют, перебирают и убирают вовремя испорченный. И после всего этого продать его дешево?».

Ранее ростовчан шокировало подорожание услуг погребения в городе.

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