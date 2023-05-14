Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В Ростовской области значительно подорожал лук. Сейчас его цена в среднем составляет 119 рублей за один килограмм. Советник президента областной ТПП Юрий Корнюш объяснил подорожание лука несколькими причинами. Среди них сезонность и отсутствие на прилавках лука из Турции. Из-за отсутствия конкуренции продавцы накрутили стоимость на лук из Ростовской области и Краснодарского края.
Ростовчане в соцсетях заявили, что шокированы подорожанием. Они пишут: «Видимо, из Турции лук просто везут на транспорте, а из Краснодара и Ростовской области он идёт сам пешком, устает, по пути останавливается в отелях, обедает в ресторанах, местами едет на вип-такси, потому и расходы такие, командировочные, так сказать». «Теперь из-за лука еще больше плачешь», — шутят другие.
«Импортного нет, своего полно, потому такой дорогой. Восхитительно», — недоумевают комментаторы, — «Зачем поддерживают фермеров, если они потом все равно цены такие ставят».
Однако нашлись и те, кто встал на сторону местных аграриев: «Это вполне нормальное явление. Я видел, как в фермерском хозяйстве сохраняется лук, предназначенный в зимний запас. Всё требует затрат: контролируют влажность и температуру, периодически вентилируют, перебирают и убирают вовремя испорченный. И после всего этого продать его дешево?».
Ранее ростовчан шокировало подорожание услуг погребения в городе.