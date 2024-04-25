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Рост цен в Ростовской области

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Апрель 2024
Жители Ростова оставляют в фастфудах больше 1000 рублей за раз
В Ростовской области год к году выросла стоимость посещений заведений общественного питания, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», крупнейшего оператора фискальных данных страны.
25 апреля 2024, 07:29
Тариф на капремонт повысят в Ростовской области
24 апреля 2024, 15:25
Октябрь 2023
Красная икра подорожает на 15% в Ростовской области к Новому году
15 октября 2023, 13:28
С начала года зарубежный туризм для дончан подорожал на треть
12 октября 2023, 14:48
Кофе популярных брендов подорожал в Ростовской области в 1,5 раза
1 октября 2023, 10:18
Сентябрь 2023
Эксперты рассказали, какие продукты подешевели в Ростовской области
Картофель и другие овощи упали в цене за месяц в Ростовской области, уверены в Ростовстате.
24 сентября 2023, 10:09
Еда для кошек и собак подорожала в Ростовской области в несколько раз
Лакомства для кошек и собак подорожали на сотни процентов в Ростовской области за последние два года, следует из данных отчета Продажи.РФ, предоставленном корреспонденту RostovGazeta.
24 сентября 2023, 09:14
Подгузники подорожали минимум вдвое в Ростовской области
В Ростовской области за последние два года цена подгузников увеличилась в среднем на 200%, следует из отчета портала «Продажи.РФ», предоставленном корреспонденту RostovGazeta.
24 сентября 2023, 07:28
В ЦБ рассказали, почему в Ростовской области подорожали апельсины и груши
20 сентября 2023, 08:15
В Центробанке объяснили высокие цены на мясо и курицу в Ростовской области
20 сентября 2023, 07:22
Август 2023
Центробанк объяснил, почему в Ростовской области растут цены на картошку
21 августа 2023, 08:59
Глазированные сырки подорожают до 120 рублей осенью в Ростовской области
18 августа 2023, 17:32
Эксперт Юрий Корнюш объяснил, что будет с ценами на мясо в Ростовской области
Мясо может незначительно подорожать в Ростовской области в сентябре, заявил советник президента Торгово-промышленной палаты региона, эксперт по ценообразованию Юрий Корнюш.
17 августа 2023, 07:18
Яйца резко подорожали в Ростовской области вслед за курятиной
В Ростовской области в июле значительно подорожали яйца, мясо и птица, сообщили в Ростовстате.
10 августа 2023, 10:23
Чай, кофе и сладости подорожают на 15% в Ростовской области
В Ростовской области, как и во всей России, ожидается подорожание кофе, сладостей и кондитерских изделий, пишут федеральные СМИ.
9 августа 2023, 13:27
Июль 2023
Годовая инфляция в Ростовской области в июне 2023 года выросла до 3,5%
В прошлом месяце годовая инфляция в Ростовской области составила 3,47%, заявили в региональном отделении Банка России.
24 июля 2023, 14:08
Бензин и дизельное топливо резко подорожали в Ростовской области в 2023-м
В среднем литр бензина в Ростовской области стоит 53 рубля 88 копеек, следует из данных Росстата.
13 июля 2023, 07:14
Импортный алкоголь подорожает на 10% в Ростовской области
Цены на импортный алкоголь могут подняться до 10% в Ростовской области, пишут СМИ.
6 июля 2023, 07:04
Июнь 2023
Цены на 74 вида продуктов в ЛНР оказались ниже, чем в Ростовской области
11 июня 2023, 16:34
Книги в Ростовской области подорожали на 20%
В Ростовской области, как и во всей России, за год на 20% подорожали книги, пишут «Новые известия».
4 июня 2023, 10:24

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