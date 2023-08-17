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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Эксперт Юрий Корнюш объяснил, что будет с ценами на мясо в Ростовской области

Эксперт Юрий Корнюш объяснил, что будет с ценами на мясо в Ростовской области

17 августа 2023, 07:18
Фото: pxhere.com
Эксперт Юрий Корнюш объяснил, что будет с ценами на мясо в Ростовской области
Мясо может незначительно подорожать в Ростовской области в сентябре, заявил советник президента Торгово-промышленной палаты региона, эксперт по ценообразованию Юрий Корнюш.

Эксперт Юрий Корнюш прокомментировал информацию о возможном подорожании мяса в Ростовской области. Это связывали с уходом с российского рынка западных поставщиков оборудования в животноводческой отрасли.

С начала года рост потребительских цен в Ростовской области составил 2,7%
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Корнюш подтвердил «КП — Ростов-на-Дону», что один из производителей мяса птицы заявил о росте цен на продукцию с сентября. Однако значительная индексация цен Ростовской области не грозит, так как тут стабильно растет производство мяса птицы, дефицита в нем нет.

Также на рост цен на мясо может повлиять удорожание кормов для животных и премиксов и издержки производителей на импортное оборудование.

Ранее стала известна главная причина высоких цен на огурцы в Ростовской области в 2023 году.

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