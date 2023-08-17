Эксперт Юрий Корнюш объяснил, что будет с ценами на мясо в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Эксперт Юрий Корнюш прокомментировал информацию о возможном подорожании мяса в Ростовской области. Это связывали с уходом с российского рынка западных поставщиков оборудования в животноводческой отрасли.
Корнюш подтвердил «КП — Ростов-на-Дону», что один из производителей мяса птицы заявил о росте цен на продукцию с сентября. Однако значительная индексация цен Ростовской области не грозит, так как тут стабильно растет производство мяса птицы, дефицита в нем нет.
Также на рост цен на мясо может повлиять удорожание кормов для животных и премиксов и издержки производителей на импортное оборудование.
Ранее стала известна главная причина высоких цен на огурцы в Ростовской области в 2023 году.