Эксперт Юрий Корнюш объяснил, что будет с ценами на мясо в Ростовской области

Корнюш подтвердил «КП — Ростов-на-Дону», что один из производителей мяса птицы заявил о росте цен на продукцию с сентября. Однако значительная индексация цен Ростовской области не грозит, так как тут стабильно растет производство мяса птицы, дефицита в нем нет.