Министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов заявил, что в республике 74 вида продовольственных товаров продаются по ценам ниже, чем в соседней Ростовской области. Чиновник уточнил ТАСС, что ведомство заключает прямые контракты с товаропроизводителями и поставщиками из других регионов России.