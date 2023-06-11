Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов заявил, что в республике 74 вида продовольственных товаров продаются по ценам ниже, чем в соседней Ростовской области. Чиновник уточнил ТАСС, что ведомство заключает прямые контракты с товаропроизводителями и поставщиками из других регионов России.
Также, по словам Саматова, в республике активно открываются продовольственные магазины, из-за этого растет рыночная конкуренция, а потому снижаются цены на товары. «Сейчас на стадии согласования находятся два проекта меморандумов, направленные на недопущение роста цен на внутреннем потребительском рынке и обеспечение наших жителей социально значимыми продуктами питания», — добавил министр.
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