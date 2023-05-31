«Хлеб дорожает по иным причинам. За последние два года значительно повысились цены на электричество, воду и газ – все это хлебобулочные заводы и даже небольшие пекарни потребляют в огромных количествах. Издержки производитель закладывает в стоимость итогового продукта», - объясняет эксперт.