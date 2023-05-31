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Экономист Миронова рассказала почему в Ростовской области растут цены на хлеб

31 мая 2023, 09:10
Фото: 1MI
Экономист рассказала почему в Ростовской области растут цены на хлеб
При рекордных урожаях пшеницы в Ростовской области не могут удерживать цены на хлеб из-за санкций и проблем с поставками импортных компонентов производства, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова.

По словам эксперта, основной ингредиент хлеба, пшеница, стабильна в цене.

«Хлеб дорожает по иным причинам. За последние два года значительно повысились цены на электричество, воду и газ – все это хлебобулочные заводы и даже небольшие пекарни потребляют в огромных количествах. Издержки производитель закладывает в стоимость итогового продукта», - объясняет эксперт.

Производители, по ее словам, также прибавляют к цене хлеба затраты на починку или замену оборудования на производстве.

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«Многие компоненты, которые используются в пекарнях, это элементы печей, тестомесы, не производятся у нас в стране. Сейчас из-за многочисленных санкций усложнились логистические цепочки и детали тоже выросли в цене», - поясняет экономист.

Анастасия Миронова предположила, что в ближайшие 1,5 года цены на хлеб перестанут расти. По ее мнению, производители сумеют найти поставщиков доступного оборудования среди азиатских компаний.

Ранее RostovGazeta писала о том, что хлеб с плесенью обнаружили на полке магазина «Магнит» в Ростове.

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#Анна Ивченко#Цены#Цены на продукты#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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