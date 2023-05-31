Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
По словам эксперта, основной ингредиент хлеба, пшеница, стабильна в цене.
«Хлеб дорожает по иным причинам. За последние два года значительно повысились цены на электричество, воду и газ – все это хлебобулочные заводы и даже небольшие пекарни потребляют в огромных количествах. Издержки производитель закладывает в стоимость итогового продукта», - объясняет эксперт.
Производители, по ее словам, также прибавляют к цене хлеба затраты на починку или замену оборудования на производстве.
«Многие компоненты, которые используются в пекарнях, это элементы печей, тестомесы, не производятся у нас в стране. Сейчас из-за многочисленных санкций усложнились логистические цепочки и детали тоже выросли в цене», - поясняет экономист.
Анастасия Миронова предположила, что в ближайшие 1,5 года цены на хлеб перестанут расти. По ее мнению, производители сумеют найти поставщиков доступного оборудования среди азиатских компаний.
Ранее RostovGazeta писала о том, что хлеб с плесенью обнаружили на полке магазина «Магнит» в Ростове.