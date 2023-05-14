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Синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону с середины мая

14 мая 2023, 10:25
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в середине мая будет складываться облачная и теплая погода, сообщили в Гидрометцентре.

В воскресенье, 14 числа, воздух прогреется до 23 градусов и пройдут дожди, которые продолжатся и в ночное время. Днем осадки сохранятся, а температура вырастет до 24 градусов.

С 16 мая в городе наступит облачная погода, а столбики термометров покажут 22 градуса. Такие условия будут сохраняться до 20 числа.

Непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области
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По ночам температура должна опускаться до 12 градусов, осадков в эти периоды не будет.

Ранее стало известно, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области.

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