Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В воскресенье, 14 числа, воздух прогреется до 23 градусов и пройдут дожди, которые продолжатся и в ночное время. Днем осадки сохранятся, а температура вырастет до 24 градусов.
С 16 мая в городе наступит облачная погода, а столбики термометров покажут 22 градуса. Такие условия будут сохраняться до 20 числа.
По ночам температура должна опускаться до 12 градусов, осадков в эти периоды не будет.
Ранее стало известно, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области.