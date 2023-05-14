Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В Ростовской области постепенно восстанавливается динамика потребительского кредитования. В первом квартале года жители региона взяли кредиты на общую сумму в 127 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева заявила, что драйвером роста кредитования стали льготные ипотечные займы. С января по март 2023 года жители региона взяли ипотечные кредиты на общую сумму больше 30 миллиардов рублей. В прошлом году показатель был ниже на 8%.
Также жители Ростовской области активно занимаются накоплением средств на счетах и вкладах. Общая сумма сбережений сейчас составляет 712 миллиардов рублей — на 18,3% больше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что рост просроченных розничных кредитов в Ростовской области составил 11% в 2022 году.