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Жители Ростовской области набрали 127 миллиардов кредитов в 2023 году

14 мая 2023, 13:35
Фото: 1MI
В Ростовской области отмечается рост кредитования населения
В Ростовской области отмечается рост кредитования населения, рассказали в Отделении Южного ГУ Банка России.

В Ростовской области постепенно восстанавливается динамика потребительского кредитования. В первом квартале года жители региона взяли кредиты на общую сумму в 127 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева заявила, что драйвером роста кредитования стали льготные ипотечные займы. С января по март 2023 года жители региона взяли ипотечные кредиты на общую сумму больше 30 миллиардов рублей. В прошлом году показатель был ниже на 8%.

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Также жители Ростовской области активно занимаются накоплением средств на счетах и вкладах. Общая сумма сбережений сейчас составляет 712 миллиардов рублей — на 18,3% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что рост просроченных розничных кредитов в Ростовской области составил 11% в 2022 году.

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#Алина Заярная#Кредитование в Ростовской области#Банки в Ростовской области#Общество#Новости
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