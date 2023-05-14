Управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева заявила, что драйвером роста кредитования стали льготные ипотечные займы. С января по март 2023 года жители региона взяли ипотечные кредиты на общую сумму больше 30 миллиардов рублей. В прошлом году показатель был ниже на 8%.