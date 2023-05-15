rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Изображение материала

Байкер в Ростове-на-Дону стал кошмаром для жителей центра города

15 мая 2023, 05:43
Фото: 1mi
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на байкера, который шумел ночью в центре города, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Горожане рассказали, что мотоциклист шумел на весь район возле Театральной площади и мешал отдыхать местным жителям. Все это продолжалось длительное время, а рев мотора распространялся по всей округе.

«Время идет к полуночи, люди спать хотят! Куда обращаться?», — написала автор.

Байкер в Волгодонске промчался на красный свет и протаранил грузовик
Узнать подробнее

Пользователи в комментариях предложили ростовчанке обратиться в полицию. Другие посоветовали ей установить качественные пластиковые окна.

«На Театралке всегда так было, так что ничего удивительного», — пишут ростовчане.

Ранее стало известно, что в Ростовской области могут запретить шуметь после 22.00.

Читайте также:
Ростовчане пожаловались на работу ассенизаторов, сливающих нечистоты в люки в маеЖители в Ростове-на-Дону пожаловались на клещей на детской площадкеЖители поселка в Ростовской области пожаловались на катастрофическую нехватку воды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Жалоба на байкера#Громкий звук в Ростове#Мотоцикл в Ростове
Подпишитесь
«Охи-вздохи, бандиты и потоп»: чем грозит посуточная сдача квартир в аренду в Ростове
Сегодня, 06:25
Ясная и жаркая погода ожидает ростовчан на этой неделе с 15 мая
Сегодня, 05:56
В массовом ДТП в Азовском районе погиб водитель «ГАЗели» в мае
Сегодня, 04:49
Урбанист Зайцев рассказал, почему нельзя белить деревья в Ростове
Сегодня, 05:42
Как в Ростове готовились к всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1957 году
Сегодня, 06:33