Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Горожане рассказали, что мотоциклист шумел на весь район возле Театральной площади и мешал отдыхать местным жителям. Все это продолжалось длительное время, а рев мотора распространялся по всей округе.
«Время идет к полуночи, люди спать хотят! Куда обращаться?», — написала автор.
Пользователи в комментариях предложили ростовчанке обратиться в полицию. Другие посоветовали ей установить качественные пластиковые окна.
«На Театралке всегда так было, так что ничего удивительного», — пишут ростовчане.
Ранее стало известно, что в Ростовской области могут запретить шуметь после 22.00.